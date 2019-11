Prodi | Nessuno più si fida di noi

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 6 novembre 2019) “Il caso Ilva ci mette di nuovo all’angolo fra tutti i paesi europei.più sidi noi: la nostra politica industriale, abbandonati i positivi disegni del 4.0, si riduce a cercare di salvare, senza però applicarvi le necessarie cure, un giorno l’Alitalia, e, il giorno dopo, la Whirlpool o l’Ilva”. A lanciare l’allarme sul caso ex Ilva è Romanodalle colonne de il ‘Messaggero’.“Auguriamoci -scrive l’ex premier e presidente della Commissione Ue- quindi, che si faccia ogni sforzo per arrivare ad un accordo fra il governo e l’Arcelor-Mittal, ben sapendo che, se non cambiamo pelle, averrà mai più in mente che l’Ilva di Taranto possa di nuovo essere considerato il migliore impianto siderurgico d’Europa”. “Conoscendo le ferree regole delle ...

