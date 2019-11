L’Accordo di Parigi “un processo irreversibile” | Xi e Macron chiedono di “intensificare

Clima - gli Usa confermano il itiro dalL’Accordo di Parigi. Il mondo si rammarica : L'amministrazione Trump ha presentato all'Onu la notifica formale per il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi, avviando un processo burocratico della durata di un anno che porterà il Paese fuori dall'intesa globale sulla lotta al cambiamento Climatico il giorno dopo le prossime elezioni presidenziali. L'iniziativa, per quanto attesa (Trump l'aveva annunciata già nel 2017), ha provocato espressioni di rammarico e preoccupazione da ...

Clima - Russia : il ritiro degli Stati Uniti “mina gravemente” L’Accordo di Parigi : La Russia si unisce ad altre nazioni nel criticare il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo sul Clima di Parigi: la decisione “mina questo accordo nel modo più grave, perché si tratta del Paese leader in termini di emissioni“, ha spiegato il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov. “Senza la più grande economia del mondo, è molto, molto difficile parlare di qualsiasi tipo di accordo sul ...

Clima - Stati Uniti presentano documentazione per ritirarsi dalL’Accordo di Parigi. Pompeo : “Seguiamo modello realistico e pragmatico” : L’amministrazione Trump ha presentato formalmente all’Onu la documentazione per ritirare gli Usa dall’accordo di Parigi sul Clima, firmato nel 2015 da altri 200 Paesi. “Gli Usa hanno ridotto tutti i tipi di emissioni e i risultati parlano da soli”, ha detto il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, in risposta alle critiche arrivate da gran parte della comunità internazionale. “Abbiamo scelto di seguire un ...

