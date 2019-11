Forti temporali in arrivo al Sud

Le Previsioni Meteo per la Toscana : peggioramento e Forti temporali in arrivo : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 10 novembre. Domani nuvoloso sulle zone centro-settentrionali, in particolare sul nord-ovest dal pomeriggio quando saranno possibili deboli piogge sparse. Poco o parzialmente nuvoloso al sud. peggioramento in serata sulle zone piu’ occidentali con precipitazioni sparse, localmente anche temporalesche. Venti: deboli o moderati da sud-ovest. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: ...

Maltempo Liguria : Forti venti e temporali - esonda il torrente Petronio [DATI] : “La notte tra sabato e domenica ha visto forti temporali sparsi da Ponente a Levante, con disagi diffusi e locali allagamenti, qualche episodio di caduta alberi e alcuni tetti scoperchiati a causa del vento forte. Prestare massima attenzione anche al vento forte e al mare in aumento da questa notte, soprattutto a Levante“, si legge sulla pagina Facebook della Regione Liguria in un post dedicato all’allerta meteo. “Alle 10 ...

Allerta Meteo Lazio : temporali e Forti venti per le prossime 24-36 ore - codice arancione su Roma : “Il Centro Funzionale Regionale – si legge in una nota della Protezione Civile del Lazio – ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticità per rischio idrogeologico per temporali. I fenomeni temporaleschi si susseguiranno dal primo mattino di domani, domenica 3 novembre, e per le successive 24-36 ore sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: codice arancione su Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino ...

Allerta Meteo Firenze : rischio Forti temporali - domani codice giallo : Allerta gialla domani a Firenze per la possibilità di forti temporali e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto reticolo minore che comprende i corsi d’acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, ...

Allerta Meteo Liguria : nuova fase perturbata con temporali - venti Forti e mareggiate : Prime precipitazioni in Liguria in questa nuova fase perturbata che porterà, tra oggi e domani, piogge, temporali, venti anche di burrasca e mareggiate. Arpal ha prolungato e modificato l’Allerta Meteo per temporali e piogge diffuse secondo queste modalità: Zone a e d (ponente regionale): Allerta gialla per i piccoli e medi bacini dalle 00.00 alle 18.00 di domani, domenica 3 novembre Zona b (settore centrale della regione): Allerta gialla fino ...

Allerta Meteo - avviso di “fenomeni intensi” dell’Aeronautica Militare : Forti temporali in 4 regioni : Allerta Meteo – Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso alle ore 12:00 UTC di oggi 1 novembre 2019 un avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore: ecco di seguito il testo integrale. “Domani, sabato 2 novembre 2019, si prevedono dalla mattinata e per le successive 18 ore piogge abbondanti sulla Liguria. Dal primo pomeriggio poi, e per le successive 9 ore, precipitazioni intense a ...

Meteo - Novembre inizia con il maltempo al Sud : Forti temporali in Sicilia - attenzione a Malta – LIVE : Primo giorno di Novembre, Festa di tutti i Santi rovinata dal maltempo in Sicilia, soprattutto nei settori meridionali dell’isola dove sta piovendo in modo intenso. Soltanto in poche ore, stamattina, sono caduti 53mm di pioggia a Licata, 36mm ad Agrigento, 35mm a Ribera e Salemi, 33mm a Castelvetrano, 24mm a Sciacca, Partanna e Caltabellotta, 22mm a Calatafimi, 18mm a Mazara del Vallo, 15mm a Trapani e Mussomeli, 11mm a Caltagirone. forti ...

Previsioni meteo : week end tempestoso - con Forti piogge - temporali e venti sui 100 km/h : Un flusso di correnti umide e instabili interesseranno la penisola nel corso di questo week end, con la formazione di una profonda saccatura nella giornata di Domenica. Sarà un fine settimana...

Maltempo - Forti temporali nella notte : è ancora allerta rossa : Il Maltempo annunciato sulla Sicilia orientale si è abbattuto nel corso della notte con abbondanti precipitazioni con una tempesta di fulmini

Allerta Meteo Campania : Forti temporali in arrivo da stasera : La Protezione civile della Regione Campania ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). A partire dalle 22 di stasera e fino alle 10 di domani mattina si prevedono “precipitazioni a possibile carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense, soprattutto sui comuni della fascia costiera e sulle ...

Meteo : perturbazione sull'Italia - Forti temporali e tanto maltempo oggi : Meteo - La perturbazione tanto discussa nelle scorse ore ha raggiunto l'Italia a partire dai settori più occidentali, dopo che questa aveva causato ieri molti disagi e alluvioni sulla Francia...

Allerta Meteo Toscana : nuovo peggioramento - codice arancione per Forti temporali : La sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice arancione, con validità dalle ore 10 fino alla mezzanotte di domani per le zone a sud (costa, bacini di Fiora, Albegna e Ombrone Grossetano e isole dell’Arcipelago). Emesso inoltre un codice giallo, sempre per domani e valido per la stessa fascia oraria, per temporali forti nelle zone settentrionali e centrali (Lunigiana, Garfagnana, ...

Meteo - allerta maltempo per Forti temporali : scuole chiuse ed elenco delle regioni a rischio : allerta Meteo domani, mercoledì 23 ottobre, su 3 regioni: la Protezione civile, considerando i temporali in arrivo sul Nord Ovest, ha dichiarato allerta gialla su Sardegna, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove sono previste piogge abbondanti e fenomeni di forte intensità come grandine e vento. In Liguria le scuole di due comuni resteranno chiuse a causa dei danni provocati dal maltempo nelle scorse ore.Continua a leggere

Maltempo fa paura - allerta rossa e Forti temporali : le previsioni : Terreni saturi per le piogge degli ultimi giorni e temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone del...