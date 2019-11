Catherine Deneuve colta da malore - ricoverata in ospedale : Catherine Deneuve, 76 anni, e' stata ricoverata in un ospedale di Parigi dopo essere stata colta da un malore durante la notte.

Catherine Deneuve colta da malore - sarebbe in gravi condizioni : i dettagli : Catherine Deneuve colta da malore: l’attrice sarebbe in gravi condizioni malore per Catherine Deneuve. L’attrice di 76 anni sarebbe stata ricoverata a Parigi, tra la notte di ieri ed oggi. Secondo il quotidiano Le Parisien le condizioni della Deneuve sarebbero gravi, ‘da non sottovalutare’. Per questo necessita ‘esami approfonditi’. Secondo alcune fonti a lei vicine, […] L'articolo Catherine Deneuve ...

Catherine Deneuve colta da malore : come sta?/ Ricoverata in ospedale a Parigi : Catherine Deneuve ha avuto un malore, l'attrice è Ricoverata a Parigi: secondo Le Parisien versa in condizioni gravi, le ultime notizie.

Catherine Deneuve colta da malore : ricoverata a Parigi : Catherine Deneuve è stata ricoverata in ospedale a Parigi dopo essere stata colta da malore nella notte. Secondo quanto riporta Le Parisien, l’attrice 76enne, sarebbe “in gravi condizioni” che non vanno sottovalutate e che necessitano di esami approfonditi. Mentre fonti vicine alla Deneuve, riportate da BFM-TV, parlano di “una botta di stanchezza” dovuta all’agenda molto fitta dell’attrice. Catherine ...

Catherine Deneuve colta da malore : ricoverata in "gravi condizioni" a Parigi : Catherine Deneuve è stata ricoverata a Parigi dopo un malore nella notte tra ieri e oggi: è quanto rivela Le Parisien. Secondo il giornale, l’attrice di 76 anni sarebbe in “condizioni gravi”, da non sottovalutare, e necessita di esami approfonditi.Fonti a lei vicine citate da BFM-TV, parlano di una “botta di stanchezza” dovuta all’agenda molto fitta. L’icona del cinema francese è ...