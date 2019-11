Concorsi Scuola 2020 | tutte le procedure previste nel nuovo anno

Fonte : leggioggi

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Pubblicato in Gazzetta il Decretocontenente misure straordinarie per far fronte alle nuove esigenze del sistema scolastico italiano, anche in termini di personale operante. Entro 60 giorni la conversione in legge e la pubblicazione dei bandi deiautorizzati. Non solo: sono in corso discussioni al Ministero per reclutare ulteriori figure professionali. Vediamo assiemeleannunciate. Fioramonti: Concorso Straordinario nei primi mesi del: pedagogisti ed educatori Nella Commissione Istruzione del Senato è in corso la discussione del Disegno di Legge 1319, firmato dalla senatrice Vanna Iori, per l’istituzione di due nuove figure professionali all’interno della: il pedagogista e l’educatore scolastico. Leggi il testo Il disegno di legge obbliga il Miur a procedere con assunzioni esclusivamente ...

fcarcillo : RT twitorino 'Concorsi - convocazione alle prove Le date delle prove per i concorsi a istruttore e dirigente ammin… - davidearato : citytaxitorinoConcorsi - convocazione alle prove Le date delle prove per i concorsi a istruttore e dirigente ammin… - twitorino : Concorsi - convocazione alle prove Le date delle prove per i concorsi a istruttore e dirigente amministrativo verr… -