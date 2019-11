Soffre della “Sindrome della bella addormentata” Ha 17 anni e dorme da 2 mesi

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 5 novembre 2019) Si tratta di una patologia seria e preoccupante, che non deve senza dubbio essere presa alla leggera. Tuttavia è anche un situazione rarissima che colpisce soltanto una persona ogni 500.000 di cui due terzi uomini e un terzo donne. Stiamo parlando dalla sindrome di Kleine-Levin, nota come sindrome. La protagonista di questi giorni è una ragazza colombiana che ha dormito per quasi due. Questa è solo la più lunga di una serie di frequenti crisi, iniziate all’età di due, con cui la giovane Sharik Tovar è costretta a convivere a causa di questo disturbo. La giovane colombiana Sharik Tovar – come riporta “Livescience” ha frequenti episodi di adntamento prolungato, accompagnati a volte da perdita di memoria. Nel casocrisi più lunga, 48 giorni di sonno filato, non riusciva a riconoscere il voltomadre al risveglio. Nonostante tutto la ...

