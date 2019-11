San Piero a Sieve Mercanzie in piazza torna con l’appuntamento di novembre

Rimini - coppia travolta dal pick-up : dopo la moglie Sandra muore anche il marito Giampiero : Non ce l’ha fatta Giampiero Malavolta: il cinquantaduenne, carabiniere in pensione coinvolto in un incidente stradale, è morto in ospedale a Rimini. Il 27 settembre scorso era stato investito da un pick up insieme alla moglie Sandra Semprini. La donna, di cinquanta anni, è morta tre giorni dopo lo schianto.Continua a leggere