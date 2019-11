ROM e memoria interna Android | le differenze

Fonte : chimerarevo

(Di martedì 5 novembre 2019) Sempre più spesso sentiamo nominare il termine ROM, e nella maggior parte dei casi tale termine è utilizzato in maniera errata. La sigla ROM, acronimo di Read Only Memory, viene da molti erroneamente utilizzata per leggi di più...

ryklo66 : RT @Vale22046: Le 'pietre d'inciampo' di Gunter Demnig sparse in tutta Europa compongono una straordinaria mappa della memoria in cui si… - Sellitti_MR : RT @Vale22046: Le 'pietre d'inciampo' di Gunter Demnig sparse in tutta Europa compongono una straordinaria mappa della memoria in cui si… - Stefy18Stefy : RT @Vale22046: Le 'pietre d'inciampo' di Gunter Demnig sparse in tutta Europa compongono una straordinaria mappa della memoria in cui si… -