Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Non possiamo aggiungere la qualificazione agli ottavi tra le dieci cose da ricordare di questa partita di Champions, ma la prima da dimenticare è il ricorso all’idea che il ritiro risolva i problemi. Vediamo cosa ci porteremo nei nostri ricordi di questa: Uno. Il fallo da rigore di Koulibaly. Avrebbe potuto tenere la posizione e aspettare, invece ha scelto la via del testosterone e dell’adrenalina. Inutilmente. Non è la prima scelta sbagliata di KK nelle ultime partite e si fa fatica a individuarne la genesi nella famosa preparazione cominciata in ritardo. Non può più essere un problema di condizione atletica. Qui c’è un giocatore che difende con meno copertura e che ha perso parte delle sue certezze. Usa l’aggressività anche a sproposito come forma di compensazione. Si è rasserenato quando ha scorto in Maksimovic una spalla affidabile: il serbo ha vinto alla fine 11 ...

napolista : Il gocciolone di #Insigne al 74'. La giocata più bella della serata Le 10 cose di #NapoliSalisburgo che non potremo… -