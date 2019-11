Google conferma un ultimo aggiornamento per Pixel e Pixel XL

Google prepara l’esportazione della Cronologia di Now Playing : lo conferma un aggiornamento : Delle "chicche" software che Google ha inserito nei suoi smartphone una tra le più apprezzate è Now Playing L'articolo Google prepara l’esportazione della Cronologia di Now Playing: lo conferma un aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

È stata confermata la supremazia quantistica di Google : I ricercatori di Google sono riusciti davvero a raggiungere la supremazia quantitstica. Dopo le indiscrezioni trapelate qualche settimana fa, ora arriva l'annuncio ufficiale. In un articolo pubblicato sulla rivista Nature, i ricercatori di Google Ai Quantum guidati da Frank Arute hanno dimostrato di essere riusciti a raggiungere questo importante obiettivo tecnologico. "Il nostro processore Sycamore impiega circa 200 secondi per campionare ...

Google ha confermato che aggiornerà i Pixel 4 con un sistema di riconoscimento facciale che funzioni solo a occhi aperti : Google ha annunciato che aggiornerà i suoi nuovi Pixel 4 presentati la settimana scorsa, in modo che il sistema per sbloccarli tramite il riconoscimento facciale non funzioni se si tengono gli occhi chiusi. L’aggiornamento sarà però diffuso “nei prossimi mesi”

Google conferma : delle funzioni della fotocamera dei Pixel 4 non arriveranno su Pixel 3 e 3a : Google conferma che le modalità "esposizione doppia" e Live HDR+ della fotocamera dei nuovi Pixel 4 non saranno disponibili sulla gamma Pixel 3 e Pixel 3a L'articolo Google conferma: delle funzioni della fotocamera dei Pixel 4 non arriveranno su Pixel 3 e 3a proviene da TuttoAndroid.

Google conferma che i giochi su Google Stadia saranno a risoluzione 4K a 60 fps : I titoli presenti al lancio su Google Stadia saranno trasmessi a risoluzione 4K a 60 frame al secondo L'articolo Google conferma che i giochi su Google Stadia saranno a risoluzione 4K a 60 fps proviene da TuttoAndroid.

Ufficiale la data di lancio dei Google Pixel 4 : la conferma di Big G : Il 15 ottobre sarà la data di presentazione dei prossimi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL: come anticipato da Evan Blass, i prossimi Googlefonini verranno lanciati a New York. Il noto leaker ne ha dato notizia a mezzo Twitter, proponendo un'immagine del device che restituisce nel box data e ora proprio le informazioni che vi abbiamo sopra suggerito. Dopo non troppo tempo è arrivata la risposta di Big G, che ha confermato quanto previsto da ...

Decine di foto di Google Pixel 4 XL ci confermano design e caratteristiche tecniche : Google Pixel 4 XL svelato da un mucchio di foto che confermano ancora una volta il design e molte delle sue caratteristiche tecniche principali con un paio di interessanti indizi sul comparto fotografico. L'articolo Decine di foto di Google Pixel 4 XL ci confermano design e caratteristiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Una foto di Google Pixel 4 XL ci conferma le dimensioni dello schermo e il chipset : Google Pixel 4 XL beccato in una nuova foto leak che ci svela parecchie informazioni sulla scheda tecnica fra cui varie conferme sul chipset montato e sulla dimensione del display. L'articolo Una foto di Google Pixel 4 XL ci conferma le dimensioni dello schermo e il chipset proviene da TuttoAndroid.