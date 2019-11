Ascolti Viva RaiPlay e Soliti Ignoti | boom per Fiorello e Amadeus

Fonte : lanostratv

(Di martedì 5 novembre 2019)torna su Rai1 conprima deie fadiE’ andata in onda ieri sera, dopo il Tg1 delle 20, la prima puntata di, il rivoluzionario show diche per questa prima settimana andrà in onda in anteprima su Rai1 e poi dalla prossima sarà un’esclusiva della piattaforma streaming Rai Play. Per lo showman più amato d’Italia questi sono stati gli: ben 6.532.000 telespettatori e il 25,08% di share. Un risultato straordinario per, tornato con un “mini varietà” di soli 19 minuti, in una televisione che sta abituando il pubblico a dirette fiume (specie in prime time) di programmi che durano fino a notte fonda. Nella prima puntata diconabbiamo potuto vedere una serie di ospiti illustri, come Raffaella Carrà, Giorgia, Marco Mengoni, Biagio Antonacci, Calcutta e ...

giacomodefino : Viva Raiplay : BOOM di ascolti , ecco quanto ha fatto. - Rainbow Project - prestia_fabio : RT @FQMagazineit: Viva RaiPlay, il nuovo show di Fiorello fa il boom di ascolti: 25,1% di share. “Volevo ritirarmi ma sono il Matteo Renzi… - FortunatoZeta : RT @GiusCandela: #vivareplay 'defibrillatore' in una tv che arranca. Un mix esplosivo nel mini varietà di Rai1 per il Maradona che gioca a… -