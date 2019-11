Pescara | 17enne aggredito dal branco rischia di perdere l' occhio

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 4 novembre 2019) Federico Garau Sull'ennesimo caso di violenza fra giovani stanno indagando i carabinieri, intenzionati a risalire ai responsabili. Il ragazzo si trovava con la fidanzatina quando è stato raggiunto dal gruppo, che lo ha accerchiato e pestato fino a lasciarlo tramortito a terra Violento episodio di aggressione nella città di, dove un ragazzo di soli 17 anni è stato circondato e brutalmente pestato da un gruppo di giovani in mezzo alla strada ed in pieno centro, sotto gli occhi dei passanti. Secondo quanto è stato riferito dai quotidiani locali, il fatto si è verificato durante la notte di sabato scorso, all'altezza di via Piave, zona della movida cittadina. Qui ilsi trovava in compagnia della propria fidanzatina e stava tranquillamente trascorrendo la serata, quando è stato preso di mira dal. I bulli si sono scagliati contro di lui all'improvviso e con ...

