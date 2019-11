Parenzo contro Feltri | Se parli o scrivi | rovini tutto

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 4 novembre 2019) Ancora un capitolo dell'infinita querelle tra Davide Vittorio. Che tra i due, da anni, non scorra buon sangue è cosa nota e sono stati infatti molti gli episodi – anche negli ultimi mesi – in cui se le sono dette di santa ragione. Recentemente, giusto a inizio ottobre, lo sdurante la messa in onda su Radio 24 della trasmissione La Zanzara, condotta da Giuseppe Cruciani e dastesso, nel ruolo di “spalla”. In studio di parla di razzismo e il direttore di Libero rigetta al mittente le accuse di chi gli dà del razzista: "Io razzista? Ma se ho appena assunto una governante nella mia nuova casa di Milano che è un'africana...", ottenendo in risposta (da) la seguente uscita: "E allora? C'erano anche quelli che lavoravano nelle piantagioni di cotone?". Una frase che fa sbottare: "Stai zitto un attimo, imbecille…".Oggi, a distanza di un mese, una ...

