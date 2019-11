Dopo il ricovero psichiatrico Mauro Marin riconosce suo figlio | Metterò tutto in ordine

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 4 novembre 2019)ha finalmente conosciuto suo. Le vicissitudini private del vincitore della decima edizione del Grande Fratello sono spesso state al centro del gossip. Per due anni l'uomo non ha volutore suoma ora che sta meglio ha deciso di fare il grande passo.è considerato uno dei vincitori più bizzarri della storia del Grande Fratello in Italia. Provocatore nato, dentro la casa di Cinecittà si rese protagonista di alcuni gesti discutibili, che lo portarono ad avere acredini con gli altri concorrenti. Il suo essere borderline, spesso anche oltre le righe, l'ha fatto però amare dal pubblico, che l'ha portato alla vittoria con una percentuale piuttosto elevata.Uscito dalla casa del Gf,ha potuto toccare con mano il grande amore del pubblico e per lunghi mesi è stato protagonista di serate in discoteca e programmi televisivi. Il suo ...

IsaeChia : ‘#DomenicaLive’, #MauroMarin dopo il ricovero incontra per la prima volta suo figlio: “Il prossimo passo è regolari… - DomenicaLiveFan : RT @domenicalive: 'Avevo bisogno di aiuto' Mauro Marin, dopo il ricovero in una clinica psichiatrica, torna a #domenicalive - Unf_Tweet : #MauroMarin insieme a suo figlio per la prima volta a #domenicalive -