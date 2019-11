Di Matteo io M5s? Meglio indipendente | loro Governo Attacca Berlusconi | ira

Matteo Renzi - bluff svelato dal suo ex fedelissimo Nardella : "Lui lo sa bene...". La verità su Pd e M5s : Il bluff di Matteo Renzi svelato da Dario Nardella, sindaco di Firenze, suo successore, ex delfino e, forse, pure ex fedelissimo. Rimasto nel Pd senza seguire il capo nel progetto Italia Viva, già qualche giorno fa Nardella aveva tirato un colpo basso a Renzi invocando un cambio radicale al Nazareno

Ultimi sondaggi elezioni regionali in Emilia Romagna - si prospetta una nuova valanga verde – Lega - per evitare un’altra batosta Pd - M5S e Matteo Renzi costretti a correre insieme : Sembra che le intenzioni di voto in Emilia Romagna siano quelle di cambiare registro dopo 50 anni di governo del Partito Democratico. L’avanzata della Lega, anche in Emilia Romagna, sembra non avere soste e soprattutto ostacoli. Matteo Salvini già da ieri ha iniziato a visitare città per città la regione e i sondaggi al momento lo vedono in nettissimo vantaggio. Nessuno si sarebbe sognato fino a qualche tempo fa quello che sta ...

Sondaggio Ixè per Cartabianca : Matteo Renzi sprofonda sotto il 4% - male anche Pd e M5s : Torna il Sondaggio Ixè per Cartabianca, la trasmissione politica di Rai3. Come era ampiamente prevedibile, l'effetto Umbria si inizia già ad avvertire anche nelle intenzioni di voto degli italiani. I quali, per il momento, non sembrano riporre particolare fiducia in Matteo Renzi, il grande assente d

Ultimi Sondaggi politico elettorali - numeri impietosi per Pd e M5S - boom per Lega e Fratelli d’Italia - in discesa anche Italia Viva di Matteo Renzi : Gli Ultimi Sondaggi resi pubblici da La7, durante la diretta per lo spoglio delle elezioni regionali in Umbria, sono impietosi per il governo giallorosso. La tendenza del voto in Umbria sembra proprio che, purtroppo per Zingaretti e Luigi Di Maio, si una tendenza nazionale. Il Partito Democratico, secondo i Sondaggi di SWG, perde in una sola settimana l’0,8% delle intenzioni di voto, diventando il terzo partito in Italia con il ...

Regionali - Emilia Romagna - il Pd è già disperato : Stefano Bonaccini apre a M5s e Matteo Renzi : La fragorosa sconfitta in Umbria dell'alleanza di governo Pd-M5s (alla prima uscita elettorale in coalizione) può avere ripercussioni anche sul prossimo voto regionale, in programma in Emilia Romagna il 26 gennaio 2020. Lo sa bene il centrosinistra, che è davanti ad un bivio: frammentarsi potrebbe t

Matteo Salvini chiama i M5s delusi : "Le porte della Lega sono aperte" - una svolta : Mai elezione locale, nella storia politica recente, aveva avuto un significato così importante. Già, perché il voto regionale travalica i confini dell' Umbria. I 700mila elettori chiamati al voto avranno in mano, con la scheda e la matita copiativa, un' occasione unica. Anzi due: dare slancio al des

Ultimi sondaggi politici elettorali di oggi - il capolavoro di Matteo Salvini - Lega al 35% - bene FDI - stabile Forza Italia - crollo PD e M5S : Uno scenario apocalittico quello che si potrebbe prospettare se gli Italiani fossero chiamati alle urne nelle prossime ore. la Lega secondo gli Ultimissimi sondaggi sarebbe al 35% delle preferenze. Un risultato sbalorditivo per Matteo Salvini che vede ancora crescere la sua popolarità. Il leader della Lega in queste ore è in Umbria dove sta cercando con tutte le forze di portare il centrodestra alla vittoria alle prossime regionali che si ...

Rapina a Roma : Matteo Salvini attacca Conte - Renzi e M5S sulla sicurezza : Luca Sacchi, 25 anni ancora da compiere, non c'è l'ha fatta. Il ragazzo, la notte scorsa, è stato raggiunto da un colpo di pistola mentre difendeva la fidanzata, Anastasia, da un tentativo di Rapina. Matteo Salvini, ex ministro dell'Interno, attaccando il premier Giuseppe Conte, ma anche Matteo Renzi, Zingaretti ed il M5S, li ha accusati di aver tagliato i fondi alle forze dell'ordine e sulla sicurezza. Il presidente del Consiglio, duro, ha ...

Carlo Martelli - l'ex M5s passa con Diego Fusaro : "Matteo Salvini non è un verso sovranista" : Un altro fuoriuscito dal M5s ha trovato sistemazione. Il senatore Carlo Martelli, espulso un anno fa dal Movimento, ha deciso di aderire a Vox Italia, il nuovo partito di ispirazione nazionalsocialista e sovranista fondato da Diego Fusaro. l'ex grillino, su Affaritaliani.it, ha voluto spiegare il pe

Catello Vitiello - l'ex M5s passato con Toti lascia Cambiamo e va con Matteo Renzi : Catello Vitiello passa tra le fila di Matteo Renzi. A pagarne le conseguenze è Giovanni Toti. Il deputato, infatti, ha lasciato la componente del Misto Cambiamo!-10 Volte Meglio, che fa capo al governatore ligure a Montecitorio per aderire al gruppo Italia Viva. Catiello in realtà è un ex grillino,

Salvini e Renzi - il pienone annunciato in piazza e la Leopolda senza Pd : il sabato italiano dei due Matteo disturbatori del governo Pd-M5s : Uno in piazza San Giovanni a Roma per convincere che “il traditore” non è lui, ma quelli rimasti nel Palazzo. L’altro alla Leopolda di Firenze, per la prima volta leader senza alibi di un partito tutto suo. E’ il sabato dei due Matteo, i due veri disturbatori del governo Conte 2: solo martedì si sono sfidati nella terza Camera di Bruno Vespa e oggi affrontano ognuno la sua piazza. Il primo, Salvini, gioca tutte le carte su una ...

Sondaggio YouTrend - il botto di Matteo Renzi : quanti voti "frega" a Pd e M5s in una settimana : Matteo Renzi "ruba" consensi agli alleati di governo che infatti perdono consensi. Secondo la Supermedia dei sondaggi di YouTrend per Agi, calano infatti i primi tre partiti italiani - Lega, Pd, M5s - mentre sale Italia Via. In dettaglio, il Carroccio di Matteo Salvini arretra di 0,2 punti, scendend

Matteo Salvini - operazione "spallata al governo" : i dieci senatori M5s pronti a passare alla Lega : Ci sono dieci grillini pronti a lasciare Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle per la Lega. Non si sanno ancora i nomi ma si tratta di dieci senatori, forse di più. Matteo Salvini sta mettendo in atto l'operazione "spallata al governo". Che comincia sabato 19 a Roma con la manifestazione della Lega

Matteo Salvini - un sondaggio turba la Lega. Incognita "indecisi" - in Umbria Pd e M5s sognano il ribaltone : Ci mancava solo l'Umbria a turbare i sogni di Matteo Salvini. Tutti i sondaggi danno la leghista Donatella Tesei in vantaggio sul giallorosso Vincenzo Bianconi in vista delle regionali del 27 ottobre. Secondo Swg il centrodestra è in una forbice tra 48 e 53%, il candidato di Pd e M5s tra 41 e 45%. S