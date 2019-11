Agrigento : Sciacca - 250mila euro per interventi su torrente Baiata (2) : (Adnkronos) - La situazione è particolarmente critica in contrada Carbone, in corrispondenza dell’attraversamento della strada comunale, dove la sezione idraulica si è sensibilmente ridotta provocando il conseguente rigurgito delle piene. Si opererà con particolare attenzione nei pressi degli attrav