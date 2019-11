Fonte : ilnapolista

(Di domenica 3 novembre 2019) Non si nasconde, ma accusa come sa fare lui, spiegando accuratamente i fatti, Così, il direttore tecnico del Bologna al termine della gara contro l’Inter quando parla degli episodi arbitrali che hanno influenzato la gara. «Ildi Palacio è stato trascurato, anche se era fuori area, sarebbe stata una punizione dai sedici metri, e io uncosì me lo prendo eccome: la partita sarebbe finita in un altro modo. Noi non siamo una squadra di guitti o teatranti, noi siamo una squadra per bene. Palacio è un giocatore esemplare, non si mette a fare le sceneggiate in campo» È apparso infuriato. Soprattutto per la mancata sanzione suldi Palacio, ce l’ha con l’arbitro, di cui analizza le mancanze. «Non voglio piangere, io non sono uno che piange, ma voglio raccontare la partita come è stata, quella che è. E raccontare che è stata una grande partita ...

Gazzetta_it : #BolognaInter, #Sabatini punge #LautaroMartinez: “Il rigore? È scaltro, ha fatto un tuffetto...” - napolista : #Sabatini: “Il fallo su #Lautaro? Ridicolo. Noi non facciamo sceneggiate” Il direttore tecnico del #Bologna dopo l… - mitrandirr : RT @MarcoVigarani: 'Quello con #Ibrahimovic è un rapporto personale di #Mihajlovic, se succederà sarà per affetto nei confronti del nostro… -