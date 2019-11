Resta impigliata mentre cerca di scavalcare il cancello di casa | 18enne muore impiccata

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 novembre 2019) Una ragazza di 18 anni è mortaaldiva di scavalcarlo. L’incidente è avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 novembre a Loranzè, un migliaio di abitanti a pochi chilometri da Ivrea: la giovane è rientrata dalla serata in discoteca e, dopo aver scoperto di non avere le chiavi, ha deciso di non suonare eil, ma è rimastacon gli abiti. A scoprire l’accaduto è stata questa mattina la sorella con la quale viveva. L'articolodiildiproviene da Il Fatto Quotidiano.

