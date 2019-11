Incidente in autostrada sulla A1 in direzione Napoli | un morto

Civitanova Marche - Incidente sull’autostrada A14 : un morto e due feriti : L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 al chilometro 248 dell'autostrada A14. tra i caselli di Civitanova Marche e Loreto.Continua a leggere

Milano - tragico Incidente sull'autostrada A8 : Emanuela Carucci Per cause ancora in fase di accertamento un’autovettura e un furgone si sono scontrati, il conducente della vettura, sceso dal veicolo, è stato investito da un mezzo pesante. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare Una tragedia si è consumata questa mattina all'alba, poco prima delle sei, sull'autostrada A8 Milano-Varese nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Nell'impatto sono ...

Bologna - donna muore in un Incidente stradale in autostrada nei pressi di Casalecchio : Un terribile incidente stradale ha causato il decesso di una donna di 62 anni residente da diversi anni nella città di Pesaro, ma originaria della provincia di Piacenza. La donna stava viaggiando nei pressi di Casalecchio insieme al marito su una moto, quando un mezzo pensante li ha travolti. La donna è stata sbalzata rovinosamente sull'asfalto e nonostante il rapido intervento del personale medico, non ci sarebbe stato nulla da fare. Il marito, ...

Autostrada Torino-Pinerolo - incendio dopo Incidente : morti padre e figlia di 6 anni : padre e figlia di sei anni hanno perso la vita questa mattina in un incidente stradale sulla Torino-Pinerolo, all’altezza di Piscina. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale l’auto avrebbe preso fuoco a seguito di un incidente, intrappolando l’uomo di 46 anni e la bimba nella vettura. Inutili i soccorsi del 118 e dell’elisoccorso giunti sul posto. A dare l’allarme, dalle prime informazioni, è stata la ...

Incidente per Elisabetta Gregoraci - guasto all’auto di notte in autostrada : “Mi sono spaventata” : Inconveniente per Elisabetta Gregoraci che, di ritorno da Castel di Sangro a Roma, si è ritrovata a vivere ore di paura. La macchina a bordo della quale viaggiava ha subito un guasto e la showgirl è rimata per diversi minuti al buio in autostrada. “Mi sono spaventata” ha fatto sapere via Instagram. È riuscita a tornare a casa solo alle 5 del mattino.Continua a leggere

Lorenzo - 27 anni - morto sull’autostrada per un tragico Incidente : Una serata atroce quella di ieri sull’autostrada A12. Un morto e altre otto persone sono rimaste ferite. Il giovane che ha perso la vita aveva solo 27 anni. L’incidente è avvenuto sull’autostrada in direzione nord, intorno al km 109, tra i caselli di Carrara e Sarzana. Lo schianto è avvenuto tra un veicolo adibito al trasporto di oli alimentari (ma che nel momento della tragedia era vuoto) e tre furgoni che erano fermi in corsia di emergenza. ...

Primo "Incidente" autostradale. M5S contro De Micheli sul caso Atlantia : Il Governo gialloverde ha iniziato a sgretolarsi subito dopo lo strappo sulla Tav Torino-Lione. Ora il nuovo esecutivo come Primo scoglio incontra proprio quello delle Infrastrutture, in particolare la revoca o meno della concessione ad Autostrade, che oggi il neo ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha escluso parlando solo di revisione. Quanto basta per far infuriare il Movimento 5 Stelle che, dal 14 agosto 2018, giorno del crollo del Ponte ...