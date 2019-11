Giuseppe Conte ossessionato da Salvini | l' ultimo avvertimento a Pd e Cinque Stelle

Euromedia Research : fiducia in calo per il premier Giuseppe Conte : Il premier Giuseppe Conte scende nei consensi: questo il quadro delineato dall'ultimo sondaggio di Euromedia Research, che sottolinea come la fiducia in Conte si attesti al 35%. La manovra in particolare, fatta di tasse salutiste ed ecocompatibili, risulta poco gradita dal campione e circa il 60% è convinto che il governo non arriverà a fine legislatura. E le parole della direttrice Alessandra Ghisleri sottolineano il momento difficile anche per ...

Matteo Renzi : «Avanti con o senza Giuseppe Conte. Auto aziendali? via la tassa» : Il veto di Italia Viva a nuove tasse nella manovra, indicando però nel dettaglio le alternative per far quadrare i conti («perché io le leggi di Bilancio le ho fatte e le so...

Giuseppe Conte - ombre in Vaticano. Le carte che imbarazzano il premier (e possono farlo fuori...) : Verrà a riferire alla Camera il 5 novembre, ma prima il presidente del Consiglio ha preferito prendere carta e penna e scrivere al Financial Times per mettere a verbale la versione di Conte sulle accuse di conflitto di interesse per il caso Retelit, rilanciate qualche giorno fa proprio dal giornale

Giuseppe Conte - Di Maio lo tira in causa : "Se vuole un altro patto Civico con il Pd - faccia lui da federatore" : I Cinque Stelle sono sul piede di guerra e le provano tutte per convincere Luigi Di Maio a lasciare il ruolo di capo politico. Tra i vari tentativi, l'ultimo è quello che mette il leader in una situazione scomodissima. Dopo la sconfitta in Umbria infatti per Di Maio non se ne parla proprio di replic

Rocco Casalino pronto a sostituire Luigi Di Maio : le trame per Giuseppe Conte capo M5s : Le valigie di Luigi Di Maio sono già pronte, manca solo l'ok dei Cinque Stelle. Quella che sembrava una mera ipotesi sta prendendo piede nei piani niente meno che di Rocco Casalino. Il braccio destro di Davide Casaleggio, nonché portavoce del premier, sembra aver raggiunto l'obiettivo del suo "clien

Cartabianca - Matteo Salvini sfida Giuseppe Conte : "Vieni con me in tv da Bianca Berlinguer" : Dopo aver sfidato Matteo Renzi nel salotto di Bruno Vespa a Porta a Porta, Matteo Salvini, ospite di Bianca Berlinguer nell'ultima puntata di CartaBianca, su Rai tre, sfida il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Propongo al premier Conte un confronto qui a CartaBianca sul tema delle risorse al

Alessandro Sallusti a DiMartedì : "Inchiesta del Financial Times? No - perché Giuseppe Conte si deve dimettere" : Alessandro Sallusti, in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il quale, secondo il direttore de Il Giornale, "deve dimettersi perché incapace, non per l'inchiesta del Financial Times" sulla consulenza legale di Conte, della quale peraltro

“Giuseppe Conte ha un presente e anche un futuro". Garanzia Renzi : “Giuseppe Conte ha innanzitutto un presente, ovviamente ha anche un futuro. La cosa importante è che il presidente del consiglio sia aiutato da tutti a fare il presidente del consiglio. E’ un lavoro difficile”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia viva, a margine di un evento a New York.

Franco Bechis - retroscena sull'Umbria : "Non ora - ma presto. Quando Giuseppe Conte può cadere" : La schiacciante vittoria in Umbria non basta a far crollare il governo, ma a farlo traballare un po' ci riesce benissimo. "L'esecutivo- travolto dalla brava Donatella Tesei - inizia a ballare con il terrore di una nuova schicchera di ben altro voltaggio che potrebbe arrivare dalla Calabria ma soprat

Vaticano - ecco il documento della consulenza di Giuseppe Conte che può fregarlo : Il mistero sulla consulenza legale di Giuseppe Conte al fondo d'investimento Vaticano s'infittisce. Sul Corriere della Sera viene spiegato come l'allontanamento di Raffaele Mincione dal fondo Athena Global Opportunities Fund sia dipeso proprio dal parere legale dell'attuale presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte - sfiducia e addio governo. C'è già la data dell'Apocalisse giallorossa : I risultati elettorali in Umbria hanno delineato un quadro ben preciso. La caduta di una roccaforte rossa dopo ben 49 anni ha fatto scricchiolare qualche certezza all'interno della maggioranza Pd-M5s, tanto da far venir fuori i primi malumori. La straripante vittoria della coalizione di centrodestra

Giorgia Meloni a Stasera Italia : "Giuseppe Conte? Persona senza dignità - venti minuti per dimettersi" : Cannonate su cannonate, quelle sganciate da Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte nel giorno successivo al disastro in Umbria di M5s e Pd. E la leader di Fratelli d'Italia passa all'attacco anche a Stasera Italia, il programma di Rete 4 di Barbara Palombelli di cui era ospite. "Qualunque Persona dota

Il Financial Times e l’articolo su Giuseppe Conte : Giuseppe Conte (foto: Jacopo Landi/NurPhoto via Getty Images) Il Financial Times ha scoperto che, poco prima di essere nominato primo ministro, Giuseppe Conte ha fornito una consulenza legale a un gruppo di investitori tra i quali figurava anche un fondo finanziato dalla segreteria di stato del Vaticano, il dicastero della Curia romana che coordina gli uffici della Santa Sede ed è coinvolto in un’indagine su una serie di operazione ...

