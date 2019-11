Fuma sigaretta in ospedale ma il pigiama prende fuoco | paziente gravemente ustionata

“Ecco quanti minuti di vita perdi Fuma ndo questa sigaretta” : In Australia allo studio una nuova campagna di comunicazione per cercare di scoraggiare al consumo di sigarette. "Per ogni sigaretta che fumi ecco quanti minuti di vita stai perdendo": si va da un minimo di 5' poi 10' (a metà) e 15' se la si finisce proprio tutta.Continua a leggere

Si sporge troppo e precipita! Si affaccia dal balcone per Fumare un sigaretta : Si è affacciato alla finestra, probabilmente per fumare una sigaretta, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato di sotto. Tragedia questa notte a Sestu, in provincia di Cagliari: Mauro Orrù, un uomo di 39 anni, è deceduto dopo essere precipitato dal balcone, forse mentre fumava una sigaretta: è stato soccorso e subito trasportato in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto qualche ora dopo. L’episodio nel cuore della ...