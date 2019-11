Pioneertown la città più funky del deserto californiano

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 1 novembre 2019), la Brooklyn delA due ore da L.A.Ladi Roy RogersLa nuova vitaUna nuova vita ancoraI nuovi abitantiNuovi abitanti The CantinaSir McCartney suona quiPolvere e stelleUn saloon, una strada polverosa, una cappella di legno, un piccolo carcere e un cartello stradale che dice: Hoof ‘N’ Foot Only (solo con gli zoccoli o a piedi). Così si viene accolti a, unaa due ore da Los Angeles che sembra il set di un film western. E in effetti lo era.ha una storia così incredibile che non si sa da dove cominciare. Ma proprio grazie alla sua stranezza oggi sono tutti pazzi di lei, c’è chi ci si vuole trasferire e chi organizza viaggi per venire a vederla con i propri occhi… e così qualcuno l’ha definita la Brooklyn del! Negli anni Quaranta gli attori Roy Rogers, Dick Curtis e Russell Hayden costruirono questaper ...