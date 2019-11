Chiesa e muri | ecco cos’hanno in comune Berlino est | Beirut e Santiago

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) di Riccardo Cristiano*e Baghdad sono le odierne Budapest, Praga e? Forse sì; vediamo. Quando nel 1978 il conclave scelse Karol Wojtyla come vescovo di Roma, lo fece anche per sfidare il muro di. Quel muro chi divideva? L’area del liberalismo politico da quella del tentativo totalitario sovietico. Siccome inon crollano da soli, i popoli dell’est europeo avevano bisogno di un aiuto per riuscire a tirare giù quel muro. E Giovanni Paolo II li aiutò. Nel farlo, però, quei popoli non potevano abbattere anche la visione economica che emergeva dall’altra parte, il liberismo economico e selvaggio, la finanziarizzazione dell’economia, che oggi devasta soprattutto il sud del mondo, dal Congo all’Amazzonia al Golfo. Dopo il crollo del muro disi pensò infatti che la storia fosse finita: aveva vinto il sistema della ricchezza per chi ce l’ha. Dunque ...

