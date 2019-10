Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Il primo giorno di novembre segna ufficialmente l'avvio del lungo percorso stagionale che culminerà con i Giochi Olimpici di Tokyo2020 e che, soprattutto fino a marzo 2020, vedrà ogni atleta ed ogni squadra gareggiare per la conquista dei punti utili per staccare il pass di partecipazione alla competizione a cinque cerchi in terra nipponica. Lo scrive la Federscherma sul suo sito. Il primo appuntamento della stagione, su cui sono orientati i riflettori dell'attenzione, è quello in programma an da domani a domenica e che vede protagoniste ben 279 spadiste provenienti da ogni parte del Mondo. Sulle pedane della capitale estone ci saranno anche dodici italiane, di cui undici saranno impegnate sin da questo venerdi nella fase di qualificazione. Si tratta di Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Federica Isola, Alice Clerici, Eleonora De Marchi, Brenda Briasco, Francesca ...

ilfogliettone : Spada, le 12 azzurre convocate per Tallin - - usatoscherma : RT @sportface2016: #Scherma, al via la Coppa del Mondo 2019 con la spada femminile di scena a Tallinn: in Estonia dodici azzurre https://t.… - sportface2016 : #Scherma, al via la Coppa del Mondo 2019 con la spada femminile di scena a Tallinn: in Estonia dodici azzurre -