L' impeachment entra nella fase 2 | il Congresso vota per aprire le udienze al pubblico

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 31 ottobre 2019) L’indagine sull’di Donald Trump2, il che vuol direpubbliche e un’eco mediatica molto più forte rispetto a quella avuta finora. La Camera dei rappresentanti Usa ha approvato una risoluzione che fornisce un quadro formale per le indagini e autorizza l’organizzazione di audizioni pubbliche, dopo cinque settimane di interrogatori a porte chiuse. Il voto rappresenta il primo test formale del supporto di cui gode l’inchiestaCamera controllata dai democratici.“Il presidente Donald Trump ha tradito il suo giuramento, e noi stiamo difendendo la Costituzione degli Stati Uniti”, ha detto la speaker della Camera delamericano, Nancy Pelosi, prima del voto procedurale destinato adla secondadell’indagine sull’, quella pubblica.Secondo ...

