Elodie su Emma Marrone | ' Ci siamo riavvicinate | tra noi c' è del bene e ci serviva tempo'

Elodie e la Venier mandano un messaggio ad Emma Marrone : 'Siamo con te' : Ieri, domenica 22 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Tra le risate e i momenti divertenti, però, si è dato spazio anche ad una tematica alquanto delicata che ha commosso tutti i presenti in studio e il pubblico da casa. La conduttrice Mara Venier, infatti, ha ospitato Elodie Di Patrizi e le due donne hanno voluto mandare un bellissimo messaggio a Emma Marrone. L'artista salentina, purtroppo, è stata costretta ad ...

