Marracash | Ho lottato contro problemi mentali e depressione Non volevo più uscire

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) “Ho sconfitto ‘i mostri della mia mente’ affrontandoli”. È uninedito quello che si confessa al Fatto Quotidiano, parlando delle difficoltà psicologiche che si è trovato a fronteggiare.“Nessuno parla del fatto che gli attacchi di panico, i, lariguardino moltissime persone. Ci sono un sacco di ragazzi che sono sbandati e spaventati da quello che sta succedendo perché non riescono a capire. Non hoa condividere quello che ho passato, perché mi rendo conto che per molti sono una specie di fratello maggiore. Isono ancora un tabù e se guardiamo i dati, sono in aumento”.Il rapper è impegnato nel lancio del nuovo album “Persona”, che descrive come un “disco personale” in cui racconta molto di se stesso. Come di se ...

