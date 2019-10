Maratona New York 2019 | quanto costa iscriversi? Le regole e i pacchetti per partecipare

Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il tuo sogno è quello dialladi New? Vorresti cimentarti con la 42 km più prestigiosa e importante del mondo? Ti piacerebbe correre per le strade della Grande Mela, dal Ponte di Verrazzano a Central Park passando per il Queens e il Bronx, tra i tanti saliscendi di uno dei tracciati più impegnativi? Domenica 3 novembre si correrà l’edizionee le liste di iscrizione sono già chiuse da un tempo, bisogna muoversi con largo anticipo se si vuole essere tra i 50000 runners che hanno l’onore di essere sulla linea di partenza e di poter vivere un’esperienza davvero unica nel suo genere. Bisogna infatti ricordare che ladi Newè a numero chiuso, per domenica 3 novembrenon c’è niente da fare ma puoi già muoverti per il 2020 (domenica 1° novembre). Come ci si iscrive alladi New? Di seguito il ...

raffyfw1973 : RT @laura_ceruti: @PoliticaPerJedi Si sta preparando da mesi per fare la maratona di New York, e ha fatto bene a lasciare il campo a Bellan… - AlbinoCasagran1 : @matteorenzi Ciao Matteo... Io pensavo che tu fossi in Africa in questi giorni..... Cazzo... invece ti trovi a New… - bertolire : RT @bizzarri_paolo: Tra poco pubblicare una foto con la propria famiglia sorridente potrà essere considerato sconveniente perché ci sono mo… -