Luisa Spagnoli | Elena Santarelli | esempio di donna forte e coraggiosa

Luisa Spagnoli porta in passerella la forza delle donne : «Mi sono immaginata un gruppo di donne bellissime che si danno appuntamento a Marrakech. donne piene di forza e di eleganza, che amano viaggiare e farsi notare grazie ai look Luisa Spagnoli». Così Nicoletta Spagnoli, alla guida del brand fondato dalla bisnonna Luisa nel 1928, spiega nel backstage da dove arriva l’ispirazione della sfilata Primavera/Estate 2020 che è andata in passerella a Palazzo Mezzanotte durante la Milano Fashion Week. Per ...