Leonard Cohen rivive in “Happens To The Heart”

Fonte : domanipress

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)To Theè il primo singolo ufficiale, in radio da venerdì 1 novembre, che anticipa “Thanks for the Dance”, il nuovo album di inediti postumo diin uscita il 22 novembre e già disponibile in pre-order, realizzato grazie all’impegno e alla passione del figlio Adam e di Michael Chaves, con la collaborazione di illustri amici e colleghi che hanno lavorato connegli anni.To Thevede la partecipazione dello storico collaboratore Javier Mas, che ha catturato lo spirito diimprimendolo di nuovo nella sua storica chitarra, dell’orchestra s t a r g a z e di Berlino, del famoso produttore Daniel Lanois al pianoforte e di Zac Rae (Death Cab For Cutie). Ideato e diretto da Daniel Askill, il video diTo Theestende la narrazione died esplora i temi principali delle sue canzoni. Askill è conosciuto per ...

maxfurini : RT @percontomio70: 'C'è una crepa in ogni cosa, ed è da lì che entra la luce' !!! (Leonard Cohen. Duomo di Monreale, patrimonio Unesc… - GianniSantor0 : Coldplay, Tiziano Ferro, MinaFossati, Robbie Williams, Subsonica, Leonard Cohen, Beck. Escono tutti il 22 novembre… - mariatontini1 : RT @GuglielminaS: . Leonard Cohen è meraviglioso buona giornata . Happens to the heart -