La mozione Segre va bene con un però

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il Senato ha approvato unache propone la costituzione di una commissione che è chiamata a vigilare sui fenomeni di “intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base dell’etnia, della religione, la provenienza,

MonicaCirinna : Grande emozione per l’approvazione della mozione Segre, che istituisce una Commissione per contrasto a odio violenz… - Comincini : Ecco immagini poco onorevoli: i Senatori del centrodestra si astengono sulla mozione presentata da Liliana #Segre e… - AlessiaMorani : QUESTA LEGA È UNA VERGOGNA Antisemitismo: il gruppo della #Lega si astiene sulla mozione di Liliana Segre per l'ist… -