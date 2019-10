È successo! Enzo e Pamela | ancora loro Ma stavolta quello che fanno “sbanca” Uomini e

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Durante la puntata di ieri di ‘e Donne’ riguardante il Trono Over, Ida e Riccardo hanno finalmente detto stop ai litigi e si sono baciati più volte in studio. Gemma ha invece manifestato la sua insofferenza nei confronti di Jean Pierre, il quale secondo lei ha avuto un comportamento inadeguato, e Barbara ed Armando hanno dato vita a diversi diverbi. Poi la puntata si è conclusa con momenti di difficoltà da parte diBarretta. La donna ritiene cheCapo sia troppo geloso e le continue liti nonaltro che deteriorare lafrequentazione. Lei è apparsa non serena ed in lacrime ha raccontato alcuni episodi che l’hanno fatta stare male. Il cavaliere nella puntata odierna sarà attaccato praticamente da tutti, soprattutto dall’opinionista Gianni, sembrato sconvolto. Visto che la situazione stava andando in una direzione negativa, è intervenuta ...

viviromatv : Grande successo per “Buongiornissimo Roma”: un grande show live con Enzo Salvi, Morgana Giovannetti, Jodie Aliverni… - Luca_zone : RT @Costanzo: Un successo “boicottato” da Giobbe Covatta? Sentite cosa ha da dirci Enzo Iacchetti sul suo debutto sul palco del #MaurizioCo… - Costanzo : Un successo “boicottato” da Giobbe Covatta? Sentite cosa ha da dirci Enzo Iacchetti sul suo debutto sul palco del… -