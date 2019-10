Atalanta | altro record legato ai gol | è la prima squadra nella Serie A a segnare almeno 2

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Grazie al 2-2 contro il Napoli, l’firma unai gol: i bergamaschi sono lastoria dellaA a2 gol in tutte le prime 10 partite di campionato Dopo il 2-2 maturato contro il Napoli, l’difende la terza posizione in campionato e si gode un attacco supera da 30 gol in 10 partite: un attacco da! Dopo ilto dei 28 gol in 9 giornate, la ‘Dea’ si gode anche un: l’è lastoria dellaA a fare2 gol in tutte le prime 10 partite di campionato. Il tutto senza bomber Duvan Zapata: niente male…L'articoloai gol: è laA a2 reti in tutte le prime 10 giornate SPORTFAIR.

