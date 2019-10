Fonte : romadailynews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Roma – Su via digli agenti della Polizia di Stato, durante un servizio di viabilità per un incidente stradale, hanno visto arrivare un’auto a forte velocità e con i fari spenti. Per evitare rischi per l’incolumità delle persone impegnate nei rilievi sul luogo dell’incidente, due poliziotti hanno immediatamente dato l’alt al veicolo. Alla guida dell’auto un 38enne originario delle Filippine ha inizialmente rallentato, per poi riaccelerare bruscamente ad un paio di metri dagli agenti. Uno dei due è riuscito a schivare il mezzo, mentre l’altro è stato colpito in pieno e sbalzato lontano. La macchina è stata poi fermata pochi metri più avanti, e l’è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti, dove è risultato avere unben cinquesuperiore al consentito. L’è stato arrestato e ...

romadailynews : Torrevecchia, uomo con tasso alcolemico 5 volte oltre il limite non rispetta alt e investe… -