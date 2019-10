Picchia e rapina la sua ex compagna incinta | arrestato a Ragusa 

Donna di 69 anni Picchia ta - legata con un guinzaglio e rapinata : Stava tornando a casa dopo aver fatto una passeggiatina con il cane, lungo il viale D’Annunzio, che collega Pisa al suo litorale. All’improvviso da dietro una siepe sono comparsi tre uomini che l’hanno spinta con violenza, malmenata e legata con il guinzaglio , mettendo in atto subito dopo il loro piano criminale: entrare nella sua casa e portarle via soldi e preziosi. Molto probabilmente avevano studiato nei minimi particolari quel piano e ...

Donna Picchia ta - violentata e rapinata a Genova - fermati due sudamericani : Gli stranieri, così come un terzo complice che risulta tuttora ricercato, sono indagati per lo stupro di una ragazzina di 16 anni avvenuto nei giorni scorsi con le medesime modalità Federico Garau ? Luoghi: Genova

Genova - due ventenni arrestati per aver violentato - Picchia to e rapinato una donna : I due ventenni arrestati hanno dato l'appuntamento alla vittima in un edificio abbandonato del quartiere San Fruttuoso di Genova e qui l'hanno violentata, picchiata e infine rapinata del cellulare e della sua borsa. Un terzo sospettato è riuscito a fuggire. La banda è accusata anche di aver stuprato una sedicenne.Continua a leggere

Foggia : Picchia e rapina disabile - minaccia i testimoni e scappa. Individuato grazie alle telecamere - arrestato pregiudicato : Ha preso a schiaffi e rapinato un disabile in sedia e rotelle. Non solo: ha anche minacciato i testimoni di ritorsioni, nel caso l’avessero denunciato. Ecco i motivi che hanno spinto gli agenti della Polizia di San Severo – nel Foggiano – a eseguire una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 33enne pregiudicato del posto, Individuato grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza presenti nelle ...