Nancy Pelosi | La Camera voterà giovedì sulle procedure di impeachment per

Nancy Pelosi annuncia indagine per impeachment contro Trump. Il presidente : un aiuto per elezioni : La speaker della Camera Nancy Pelosi annuncia un’indagine per un possibile impeachment di Donald Trump. “Le azioni del presidente hanno violato la Costituzione. Nessuno è al di sopra della legge”.Il presidente Usa ha commentato: “Sarà un aiuto per la campagna elettorale. Un giorno di successi all’Onu è stato rovinato dalla spazzatua dei dem. È una caccia alle ...