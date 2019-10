Milan | Suso in versione ' Chi l' ha visto?' | invisibile anche all' Olimpico

Calciomercato Milan - da Suso a Piatek : i bocciati sarebbero finiti sul mercato : Secondo quanto riferito da 'Calciomercato.it', ben sette tra gli undici titolari della squadra Milanese hanno attualmente il loro futuro nel club in bilico. I rossoneri sono incappati in un'altra sconfitta contro la Roma domenica sera, la quinta in solo nove partite in questa stagione, rimanendo al 13° posto con già sette punti di distanza dalle prime quattro. I fan rossoneri chiedono risposte alla dirigenza dopo che l'allenatore Marco Giampaolo ...

Milan - conferenza Pioli : la staffetta Leao-Piatek - le critiche a Suso e il sogno Ibra : “Ci siamo preparati bene per la Roma, affrontiamo una squadra forte che ha perso solo una partita. Anche se avranno tante assenze mi aspetto squadra determinata, perché quando sei in difficoltà ci si ricompatta e si da tutto sul campo. Anche noi dobbiamo essere determinati”. Presenta così, il match di domani all’Olimpico, il tecnico del Milan Stefano Pioli. Queste le sue parole in conferenza stampa. “Ogni partita ...

Suso - la rivolta dei tifosi del Milan lo confina in panchina : la scelta di Pioli - un guaio per la dirigenza : Una giornata di rivolta contro Suso dei tifosi del Milan... paga. Secondo quanto si apprende, l'hashtag #Susoout ha sortito l'effetto desiderato: mister Stefano Pioli è orientato a tenerlo fuori nella partita di domenica prossima contro la Roma. Per certo, il rendimento dello spagnolo, fino ad oggi,

Tuttosport : Pioli pronto a ridisegnare il Milan con l'esclusione di Suso : Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è tentato di lasciare fuori Jesus Suso dall'undici di partenza rossonero. Lo spagnolo è stato protagonista dell'ennesima prestazione deludente nel pareggio per 2-2 di domenica sera contro il Lecce. I fan hanno reagito con rabbia alla sua prestazione e molti di loro hanno sostenuto che lo spagnolo avrebbe dovuto essere sostituito. Una delle accuse principali fatte a Suso ...

Calciomercato Milan - Suso e Rodriguez potrebbero essere ceduti a gennaio : Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it' sarebbe giunto il tempo di considerare seriamente la vendita di Suso. Il portale afferma che la dirigenza del Milan sta valutando questa possibilità a gennaio per far respirare il bilancio e aprire alla possibilità di rinforzi. Suso è stato il giocatore più discusso negli ultimi anni rossoneri poiché parecchi tifosi lo hanno visto come un giocatore di classe mondiale che ha sollevato il Milan mentre ...

Milan - #Susoout : la rivolta contro Suso dei tifosi - nel mirino lo spagnolo : Le sue prestazioni scialbe e il suo continuo impiego in campo da parte di Giampaolo prima e Pioli poi, hanno portato all'esasperazione i tifosi del Milan. L'esterno spagnolo Suso non riesce ad ingranare in questa stagione, tanto da diventare uno dei protagonisti in negativo di questo inizio di campi

LIVE Milan-Lecce 1-0 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Suso vicino al raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36′ Ritmi bassi ora con il Milan che gestisce la partita senza particolari problemi. 34′ Tabanelli supera Biglia ma poi sbaglia il passaggio al limite dell’area. 32′ Milan che giostra ora i tempi di gioco con Musacchio da dietro, ma Conti sbaglia il lancio. 30′ Babacar troppo isolato non riesce a trovare modo di farsi trovare dai suoi compagni di squadra. 28′ Suso ...

Milan - allarme deficit : Donnarumma e Suso possibili cessioni - i dettagli : CALCIOMERCATO Milan- Leggero allarme in casa rossonera dopo il clamoroso deficit da 146 milioni di euro. Di fatto, come riportato dalle ultime indiscrezioni, il club rossonero potrebbe essere costretto a dire addio a Suso e Donnarumma, i quali potrebbero essere sacrificati per risanare l’attuale situazione della società rossonera. Donnarumma potrebbe essere ceduto per una cifra […] L'articolo Milan, allarme deficit: Donnarumma e Suso ...

Calciomercato Milan – Bilancio in rosso - servono cessioni importanti : Donnarumma e Suso i più costosi - ma occhio a Paquetà : Il Milan rende noti 145.9 milioni di rosso di Bilancio per l’esercizio 2018-2019. servono cessioni per rimpinguare le casse della società: diversi big potranno essere sacrificati La situazione in campo non è delle migliori, quella del Bilancio è anche peggio. Per il Milan sono giorni tribolati anche dal punto di vista finanziario: il Bilancio 2018-2019 ha certificato un buco di 145.9 milioni, conti in rosso per 20 milioni in più ...

Milan - contro il Lecce si riparte da Suso e Rafael Leao : dubbi a centrocampo per Pioli : Il Milan ripartirà domenica sera dal Lecce e da Pioli. Nonostante sia arrivato da pochissimo sulla panchina rossonera, il nuovo allenatore ha già le idee chiare. Come ha specificato in conferenza la qualità della rosa è sotto gli occhi di tutti. Il posto in classifica è ben al di sotto delle possibilità e delle potenzialità del Milan. Pioli ha detto chiaramente che i calciatori di qualità giocheranno in questo Milan. I riferimenti, in ...

Milan - Suso e la richiesta da brividi nel momento più nero : "Adeguamento di contratto" - una cifra mostruosa : Il Milan non sta attraversando un buon momento in campionato, a livello sia di risultati che societario, e neanche uno dei suoi giocatori più rappresentativi, Suso. L'esterno spagnolo, con Giampaolo, non è mai riuscito ad esprimersi nel migliore di modi nelle partite giocate finora dai rossoneri, ri

Milan - Pioli rivoluziona i rossoneri : si passa al 4-3-3 - Leao con Suso e Piatek : Nasce il nuovo Milan di Pioli. Il neo tecnico rossonero sembrerebbe esser pronto a rivoluzionare totalmente il nuovo assetto tattico rossonero. Si passerà al 4-3-3 con Musacchio e Romagnoli confermati al centro della difesa. Theo Hernandez sembrerebbe esser favorito su Rodriguez nel ruolo di terzino sinistro, mentre Conti potrebbe insidiare Calabria nella corsia di destra. […] L'articolo Milan, Pioli rivoluziona i rossoneri: si passa al ...

