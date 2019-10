Manovra | spunta l’evasometro con anonimato per superare i paletti della Privacy Intesa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Otto giorni dopo la data entro cui il governo avrebbe dovuto presentare alle Camere la legge di Bilancio, laè ancora a caccia di coperture e intese politiche su molti punti. La maggioranza tonerà a vedersi martedì per fare il punto sul pacchetto di misure per la famiglia: la settimana scorsa si è parlato di una carta bimbi da 400 euro al mese, ma sarebbe necessario azzerare tutti gli attuali bonus e l’accordo definitivo non c’è ancora. Il ministro Roberto Gualtieri ha riunito in via XX Settembre per un confronto domenicale i sottosegretari di Pd, M5s, Leu e il deputato Luigi Marattin di Italia viva: si è lavorato su una prima bozza predisposta dai tecnici, che però secondo l’Ansa contano di portare il testo in Parlamento dopo il ponte dei Morti, forse il 4 novembre. Nella bozza, oltre a una stretta sui consumi intermedi dei ministeri, c’è anche un ...

TutteLeNotizie : Manovra, spunta l’evasometro per superare i paletti del Garante della Privacy. Intesa da… - clastella2017 : RT @lefrasidiosho: #Manovra, spunta la tassa su chi non ha visto #Joker - RosaFanali : Manovra: spunta la tassa sulle sigarette. Detrazioni «a rischio» per redditi oltre 120mila euro - -