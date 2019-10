Lascia che le cose accadano di Ksenija Stojic

Ancelotti a Sky : «Drammi e polemiche li Lasciamo agli altri - non c’è spazio nel nostro ambiente» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky al termine della gara pareggiata a Ferrara contro la Spal: «Tutte le partite possono essere occasioni perse come quella dell’Inter e della Juve ieri. Non ci dobbiamo soffermare sulla prestazione e vedere dove si può migliorare. Difficile migliorare questa squadra visto tutte le difficoltà che abbiamo incontrato per prepararla. Si poteva fare meglio ma tutto sommato al ...

"Se non sai fare il pan di Spagna è meglio Lasciare stare". Claudio De Blasis - che dal Laurentino ha stregato la Francia : Claudio De Blasis si concede un momento di pausa nel giorno in cui Il tuo fornaio compie 30 anni di attività. Lo incontriamo negli uffici amministrativi del locale dove è cresciuto da bambino, si è formato da adolescente, è diventato un giovane pasticcere fino alla consacrazione: il secondo posto al prestigioso concorso Pâtissiers dans le monde, in Francia. Oggi qui è una festa, con le persone ...

Al Bano e la frecciata a Romina che riapre una vecchia ferita : «Tornare insieme? Chiedetelo a lei... fosse per me non l'avrei mai Lasciata» : La musica di Al Bano e Romina ha vinto il tempo e i confini. A 25 anni di distanza dall'ultimo concerto, la coppia di "Felicità" è tornata in Australia per due sere allo...

Italia Viva - la deputata Occhionero Lascia LeU e va con i renziani : “Qui perché si punta sul femminismo. Boschi capogruppo bella scelta” : Nuovo acquisto per Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi conquista un nuovo seggio alla Camera, quello di Giuseppina Occhionero, deputata eletta in Molise con Liberi e Uguali. “Ho scelto di aderire a ItaliaViva perché mi riconosco in un progetto che guarda al futuro, alla crescita del Paese e dei suoi territori, che parte da dichiarazioni di identità forti, come il femminismo e l’ambientalismo, il merito e l’equità, e ha il coraggio di ...

Roma Film Festival - Roshelle dà scandalo sul red carpet : si presenta con un abito a rete che Lascia ben poco all’immaginazione : Da tempo Roshelle non faceva la sua comparsa sulle scene e non se ne sentiva certo la mancanza. Ma, a sorpresa, la cantante ex concorrente di X Factor 10 è ricomparsa sul red carpet del Roma Film Festival, dove ha dato scandalo presentandosi “vestita” con un abito a rete che lasciava ben poco all’immaginazione. Roshelle ha sfilato infatti sulla passerella della première di “Hustlers” con un vestito decisamente a ...

Chiellini : 'Lasciare la Juve è veramente difficile perchè ti entra dentro' : Uno dei giocatori che lascerà un'impronta indelebile nella storia della Juventus è senz'altro Giorgio Chiellini che assieme ad Andrea Barzagli è l'unico ad aver vinto otto scudetti consecutivi. Il difensore, al momento in convalescenza, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, durante la quale ha parlato del possibile rientro, del futuro, della Juventus e di alcuni giocatori capisaldi della squadra. Innanzitutto il capitano ...

Dritto e rovescio - donna rom vs Daniela Santanchè : secondo round. «Sei brutta - sorridi come una strega. Lascia stare i miei figli - sennò ti faccio…» – Video : Dritto e rovescio A Dritto e rovescio secondo round tra Daniela Santanchè e la donna rom, madre di una ragazzina incinta a 13 anni. Dopo le pesanti offese pronunciate la settimana scorsa dalla signora di etnia sinti ai danni della parlamentare di Fratelli d’Italia, ieri sera la trasmissione di Rete4 è tornata ad approfondire il caso con i medesimi ospiti. E con l’inevitabile prosieguo della lite a distanza. Giovedì scorso, la rom ...

Uomini e Donne - perché Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono Lasciati : Ad otto mesi dall'inizio della storia d'amore, l'ex tronista spiega le ragioni che l'hanno portato ad interrompere la...

Michael "Shroud" Grzesiek è un altro pezzo da novanta dello streaming che Lascia Twitch e va in esclusiva su Mixer : Microsoft ha lanciato un altro famoso streamer di Twitch sulla sua piattaforma di streaming Mixer: questa volta parliamo di Michael Grzesiek, meglio noto come "Shroud".Grzesiek, un ex pro-gamer di Counter-Strike: Global Offensive, ha accumulato oltre 7 milioni di follower su Twitch, diventando uno dei più grandi streamer della piattaforma.Da poco ha comunicato la notizia del suo passaggio a Mixer, dicendo ai fan "Stesso Shroud. Nuova casa". ...

È morta la nonna di 92 Lasciata sola all'ospedale che il nipote non voleva più : Dieci lunghi mesi trascorsi in ospedale, da sola, a 92 anni. Poi l’aggravarsi delle condizioni di salute e l’ultimo respiro, esalato in solitudine: la nonnina originaria di Monopoli (Bari) la cui storia, nelle scorse settimane, aveva fatto il giro del web non ce l’ha fatta ed è morta ieri. Accanto a lei non c’era nessuno: non il nipote e nemmeno altri famigliari che l’Asl, chiedendo aiuto alle forze ...

Michelle Hunziker fa una gaffe e Lascia lo studio di Amici Celebrities : Amici Celebrities 2019, Michelle Hunziker commette un errore: “Io vado” Poco fa la conduttrice Michelle Hunziker ha commesso una gaffe che ha fatto molto parlare sui social, soprattutto per la reazione che ha avuto appena se ne è accorta. Cos’è successo? Una volta finita l’esibizione di Massimiliano Varrese e a aver mostrato la classifica momentanea dei tre finalisti di Amici Celebrities, Michelle Hunziker ha subito ...

Un amico le dice che lui l’ha tradito - lei lo Lascia ma dopo 56 anni scopre che non era vero - si rincontrano e si sposano : Una storia bellissima ma anche che lascia un po’ l’amaro in bocca. Una ragazza , Carla Palladino era pazzamente innamorata del suo fidanzato Antonio Gizzi e sognavano di sposarsi. Un giorno, però, un amico comune le rivela che il suo fidanzato la tradiva con un’altra donna da cui aspettava un bambino. La ragazza, senza esitare lo ha lasciato in tronco e non lo ha più voluto vedere. dopo 56 anni, per caso si sono rincontrati e si ...