Ictus e infarto colpiscono in silenzio | Luca Carboni | “Ho perso parenti e amici per

L’età in cui si entra in menopausa rivela il rischio di angina - infarto o Ictus : Secondo una ricerca pubblicata su “Lancet: Public Health“, andare in menopausa prima dei 50 anni può avere effetti sul cuore, determinando un aumento del rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. I ricercatori hanno scoperto che le donne che avevano raggiunto la menopausa quando avevano dai 40 ai 44 anni, mostravano anche il 40% in più di probabilità di incorrere in un problema cardiovascolare non fatale – angina, infarto ...

L’ottimismo allunga la vita e difende da infarto e Ictus - lo dice la scienza : L’ottimismo “medicina” per la salute. Un maxi-studio su un totale di quasi 230 mila individui evidenzia che l’ottimismo si associa a un rischio di eventi cardiovascolari come infarto e ictus e un rischio di morte prematura ridotti. Pubblicato sulla rivista JAMA Network Open, lo studio si deve a Alan Rozanski, cardiologo del Mount Sinai St. Luke’s Hospital, a New York. La ricerca, basata sulla revisione di dati relativi a un totale di ...

I vegetariani sono più a rischio di Ictus ma meno di infarto : I vegetariani e i vegani corrono un rischio di ictus più elevato rispetto a chi mangia anche la carne. Ma, rispetto agli onnivori, sono più protetti dalle malattie coronariche e dall’infarto. È il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica British Journal of Medicine. Uno a uno, palla al centro? Non esattamente, dal momento che le malattie cardiache sono più comuni dell'ictus emorragico e tra chi ...

Ictus - cancro al colon - infarto e ipertensione : mangiare carne di pollo potrebbe aiutare a prevenirli : Si chiama dieta pollotariana ed è un regime alimentare in grado di far perdere peso e prevenire le malattie cardiovascolari. Lo schema alimentare in questione prevede l’eliminazione di tutti i tipi di carne, tranne quella di pollo. La carne rossa, come è noto da tempo, comporta rischi per il cuore, ma non solo. Secondo uno studio del 2017 portato a termine da un gruppo di ricercatori dell’Institute of Enviromental Medicine di Stoccolma, i ...

Sindrome coronarica cronica : Rivaroxaban associato ad ASA raccomandato nei pazienti ad alto rischio di infarto del miocardio - Ictus e morte : La European Society of Cardiology (ESC) ha pubblicato nuove Linee Guida di pratica clinica sulla gestione del diabete e delle “sindromi coronariche croniche (CCS)” che sostituiscono le raccomandazioni del 2013 per la gestione della coronaropatia stabile (CAD). Le Linee Guida raccomandano una terapia composta da Rivaroxaban a dosaggio vascolare (2,5 mg/BID) associato ad ASA a basso dosaggio (100 mg/OD) per il trattamento di pazienti affetti da ...