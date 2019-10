Umbria | exit poll | centrodestra a valanga Tesei al 59% | Bianconi al 36%

Regionali Umbria - exit poll : centrodestra a valanga - Caporetto per M5s e Pd insieme : Non una sconfitta per i giallorossi in coalizione in Umbria: una tragedia, una Caporetto, una catastrofe. Ciò che era evidente da tutta la giornata - anticipato anche dai dati altissimi dell'affluenza - viene confermato sin dai primissimi dagli exit poll. Donatella Tesei, candidata di Lega, Fratelli

Exit poll Umbria - la Tesei verso trionfo : 23.00 Tesei DONATELLA 56,5-60,5 Lega/Tesei presidente/ Forza Italia/FdI/Civica BIANCONI VINCENZO 35,5-39,5 Europa Verde/M5S/Pd Bianconi Umbria/Sin.Civ.Verde RICCI CLAUDIO 1,5-4,5 Prop Umbria/It.Civica Ricci Presidente Copertura campione 80%. Exit delle 23 Consorzio Opinio Italia per Rai Ricerca soggetta ad errore statistico

Elezioni regionali Umbria 2019 : affluenza - exit poll e risultati – LIVE : Elezioni regionali Umbria 2019: affluenza, exit poll e risultati – LIVE PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER 11.30 Segui la diretta delle regionali umbre su Termometro Politico! Elezioni regionali Umbria 2019: quando e come si vota, la guida Domenica 27 ottobre 2019 si vota per eleggere il Governatore e rinnovare il Consiglio Regionale in Umbria. Per la prima volta, ...

