Maurizio Sarri ed Antonio Conte | chi gode per i loro errori | il commento di Fabrizio

Infortuni Juventus : due brutte notizie per Maurizio Sarri : Infortuni Juventus – Finisce male la trasferta di Lecce per la Juventus. Non soltanto un risultato beffardo per i bianconeri, che ora oltre al primato in classifica, rischiano di perdere anche due pedine importanti. La partita tra i giallorossi ed i bianconeri finisce 1-1 con due rigori, uno per parte, ma a preoccupare la panchina della Juventus è la situazione Infortuni. Infortuni Juventus, la situazione si complica per Sarri E’ una ...

Juventus - i convocati di Maurizio Sarri per la trasferta di Lecce : assente Cristiano Ronaldo : L’allenatore bianconero ha escluso il portoghese dalla lista dei convocati, insieme a Douglas Costa e Ramsey Cristiano Ronaldo riposa, l’attaccante portoghese non partirà con la squadra per Lecce, dove domani la Juventus affronterà al Via del Mare la formazione di Liverani. L’allenatore bianconero ha deciso di concedere un turno di riposo a CR7, per averlo al massimo della condizione in vista dei prossimi impegni. Fuori dalla ...

Contro il Lokomotiv Mosca vittoria con sofferenza ma Maurizio Sarri assolse la sua Juve : E’ stata una vittoria con sofferenza ma Maurizio Sarri assolse la sua Juve. Madama vince Contro il Lokomotiv Mosca anche

Juventus-Spal si avvicina - le parole di Maurizio Sarri : "Partita difficile" : "La partita con la Spal difficile perché pensiero già alla Champions? No, è difficile materialmente. La squadra deve smettere di pensare alla partite dopo, le partite si aggrediscono altrimenti si subiscono". Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, alla vigilia dell’anticipo casalingo contro

Juventus - rivoluzione in corso : la squadra di Maurizio Sarri è bella - sarà anche possibile? : Anziché pretendere che la Juve sia già a immagine e somiglianza di Sarri bisognerebbe valutare il fatto che non abbia fretta di cambiare. Nel calcio il tempo non si compra ed è necessario per organizzare una rivoluzione come quella bianconera: Sarri è l' antitesi di Allegri nel modo di pensare il gi

“Maurizio stai sereno” (ma non troppo) : dite a Sarri che non allena più il Napoli : Le sostituzioni obbligate dagli infortuni. La condizione fisica deficitaria di inizio settembre. L’orario della partita, anticipata dalle 20.45 alle 15. Il caldo eccessivo (“in mezzo al campo c’erano 33-34 gradi”). I cinque giocatori impegnati in estate in Coppa America e gli altri di ritorno dalla sosta delle nazionali. Persino “il terreno diverso rispetto a Torino, meno scorrevole, molto più secco”. “Duemila motivi” – come dice lui, ...

Bernardoni (amico di Sarri) : 'Maurizio - adesso i gobbi siamo noi due' : La partita di Firenze per Maurizio Sarri è stata molto importante, non solo perché il tecnico toscano è ritornato sulla panchina bianconera dopo lo stop forzato delle prime due giornate per la polmonite, ma anche perché come è noto la città toscana è molto cara a Sarri, essendo nato a pochi chilometri dal capoluogo di regione. Prima del match fra Fiorentina e Juventus, è stato intervistato a tuttojuve.com uno storico amico di Maurizio Sarri, il ...

Maurizio Sarri : “Ho sempre detto che la Juve è la squadra più forte” : Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Juve. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero. Innanzitutto sulla polmonite che lo ha tenuto lontano dal campo. Domani sarà il suo esordio in panchina, accanto alla squadra: “Per un allenatore andare agli allenamenti e seguire la partita è vita. Non è stato semplice rimanere fuori. Ringrazio i medici che mi hanno curato, e mi hanno fatto capire che dovevo fare ...

La conferenza stampa di Maurizio Sarri : Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Juve. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero. Innanzitutto sulla polmonite che lo ha tenuto lontano dal campo. Domani sarà il suo esordio in panchina, accanto alla squadra: “Non è stato semplice rimanere fuori. Ringrazio i medici che mi hanno curato, e mi hanno fatto capire che dovevo fare un piccolo passo indietro. Ma ero sereno perché lo staff tecnico andava ...

Juventus - Emre Can durissimo con Maurizio Sarri : "Sono deluso - scioccato e arrabbiato" : Non è passata inosservata l'esclusione dalla lista Champions operata dal tecnico Maurizio Sarri di Mario Mandzukic ed Emre Can, due giocatori che, durante la gestione di Massimiliano Allegri, erano pedine quasi imprescindibili per la Juventus. Con l'arrivo del tecnico aretino e con il mercato in usc

Juventus - la sfida di Maurizio Sarri con una squadra extralarge : essere un ottimo allenatore non basta : Venti mesi fa Maurizio Sarri aveva un problema: negli ultimi giorni del 2017 Simone Verdi aveva detto no al Napoli e il tecnico non sapeva che quel rifiuto gli sarebbe costato forse lo scudetto nella lunga rincorsa alla Juve. Oggi che si trova dall' altra parte, Sarri si trova alle prese con il prob

[VIDEO] L’arrivo della Juventus allo Stadium - spunta Maurizio Sarri : Maurizio Sarri allenatore della Juventus, sembra aver smaltito la polmonite che gli era stata diagnosticata dopo la tournée cinese. Ecco il video dell’arrivo allo Juventus Stadium : Ci sarà anche Maurizio #Sarri allo Stadium #JuveNapoli — Goal Italia (@GoalItalia) August 31, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Rep – Icardi e James Rodriguez, c’ è ancora una piccola speranza CDS – ...