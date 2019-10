Le Ong tornano alla carica | Niente accordi con la Libia

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 27 ottobre 2019) Mancano oramai pochi giornidata fatidica del 2 novembre, giorno in cui scadranno glidi collaborazione tra Italia eper il potenziamento della Guardia Costiera di Tripoli.che, come scritto già in altre occasioni, potrebbero essere rinnovati automaticamente da entrambi i governi. Ma la polemica internamaggioranza giallorossa è latente e potrebbe infiammare i rapporti tra le varie forze governative, visto che la parte più a sinistra del Pd e LeU non vogliono il rinnovo. Nel frattempo, anche le Ong impegnate nel Mediterraneo intervengono in merito e, come prevedibile, invitano a non rinnovare l’intesa raggiunta più di due anni fa dal governo Gentiloni.Una posizione, quella delle Ong, spiegata in una lunga lettera inviata a La Stampa da Valeria Alice Colombo, medico volontario in molte missioni delle navi delle organizzazioni non governative. Nel mirino ...

