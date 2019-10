Genova | auto distrutte e 3 agenti in ospedale | bielorusso in manette

Maltempo : autobus sostitutivi dei treni tra Genova e Milano : Sono tutti tornati in stazione i treni coinvolti nell’emergenza Maltempo tra Liguria e Piemonte. Lo si apprende da Ferrovie, secondo cui solo un convoglio sta ancora tornando verso Torino. I tratti interessati riguardano: Genova-Torino, Genova-Milano e Genova-Ovada (e non Vada come scritto in precedenza). Ferrovie ha attivato autobus sostitutivi tra Milano e Genova per riportare a casa i passeggeri rimasti bloccati in stazione dal ...

Allerta Liguria - potente temporale V-shaped autorigenerante tra Savona e Genova. Rischio alluvioni : Allerta in Liguria - Se su gran parte d'Italia troviamo caldo simil estivo e bel tempo, sul nord-ovest la situazione è totalmente diversa. In particolare tra Liguria, Piemonte e Lombardia si stanno...

Maltempo Genova - disagi alle ferrovie : “Colpa di Autostrade” : L’allagamento dei binari tra Genova Voltri e Cogoleto, che ha provocato ieri pesanti danni alla circolazione ferroviaria tra Genova e Savona, sarebbe colpa della carenza di manutenzione in un’area di proprietà di Autostrade per l’Italia. E’ quanto afferma il sottosegretario genovese ai Trasporti, Roberto Traversi, che informa di aver chiesto chiarimenti sui disagi di ieri a Rete ferroviaria italiana e che ne virgoletta la ...

Maltempo - allerta meteo in Liguria. A Genova scuole chiuse - auto intrappolate nei sottopassi : allerta meteo arancione a Genova e scuole chiuse. «Le scuole nei Municipi di Ponente e Medio Ponente di Genova resteranno chiuse - si legge sulla pagina Fb del Comune di Genova - Rimarrà...

Autostrade - falsi report dei viadotti : altri 5 ponti nel mirino della procura di Genova : L’inchiesta, nata da quella sul crollo del ponte Morandi, sui presunti report fasulli per ‘migliorare’ le condizioni dei viadotti di Autostrade si allarga. La procura di Genova ha messo altri 5 ponti nel mirino dopo aver analizzato mail e documenti sequestrati contestualmente all’esecuzione delle 9 misure cautelari nei confronti di dirigenti e funzionari di Autostrade per l’Italia e Spea. Come anticipato dal Secolo ...

Genova - la Procura indaga su Atlantia. Ha vigilato su Autostrade e Spea? : La Procura di Genova indaga su Atlantia. Gli inquirenti stanno cercando di capire se nella società capofila di Autostrade e Spea qualcosa, sui controlli di sicurezza, non abbia funzionato. E questo sia per quanto riguarda il crollo del Ponte Morandi, sia l’inchiesta bis, sui report falsati, nata dall’indagine sulla tragedia del 14 agosto. Atlantia non aveva il compito di verificare le relazioni stilate da Autostrade e Spea per ...

Genova per Voi - il “talent” per autori di canzoni : tra i vincitori delle scorse edizioni - Emanuele Dabbono e Federica Abbate : A Varazze nel savonese c’è un appuntamento forse poco noto ma molto importante in materia di talent. Genova Per Voi, omaggiando e trasformando un pochino Paolo Conte e Bruno Lauzi, è un concorso musicale non per cantanti ma per autori di canzoni. Otto i finalisti che il 21 settembre 2019 si contenderanno lo scettro del vincitore con l’amichevole partecipazione del cantautore e compositore Franco Fasano. Il talent ospitato all’interno di una ...

Genova - arresti e perquisizioni per Autostrade e Spea : La Guardia di Finanza sta eseguendo un’ordinanza. Inchiesta parallela a quella sul crollo del viadotto. Nel mirino i controlli “ammorbiditi” su altri viadotti dopo la tragedia del 14 agosto 2018 La Guardia di Finanza di Genova sta eseguendo tre arresti e sei misure interdittive nei confronti di appartenenti ad Autostrade, Spea e di un consulente esterno alle società del gruppo Atlantia. Le misure sono relative ...

Genova. Nuovi posti per auto e moto nel parcheggio di Dinegro : Il vice sindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari e l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Fanghella hanno inaugurato il secondo