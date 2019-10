Un Passo dal cielo 5 | trama del 7 novembre | Emma deve scegliere se restare con Francesco

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 24 ottobre : Un Passo dal cielo 5 senza rivali : Rai 1 vince il prime time di giovedì 24 ottobre con ‘Un passo dal cielo 5‘, visto da 4.389.000 telespettatori (share del 19,3%). Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per Italia1 con Le Iene Show – Speciale Marco Pantani che ha ottenuto 1.696.000 telespettatori e uno share del 9,91%. Terzo posto per Canale 5 per l’ultima puntata di ‘Eurogames‘, seguita da 1.554.000 telespettatori, share 8,2%. Da ...

Ascolti TV | Giovedì 24 ottobre 2019. Un Passo dal Cielo 19.3% - sempre peggio Eurogames (8.2%). Carrà 6.2% - il primo Live di X Factor 3.5% - Ghost 3.3% sul Nove : Un Passo dal Cielo 5 - Daniele Liotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.389.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 la finale di Eurogames ha raccolto davanti al video 1.554.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Rai2 Maledetti Amici Miei ha interessato 747.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Italia 1 Speciale Le Iene: Come è morto Marco Pantani? ha catturato l’attenzione di 1.696.000 spettatori ...

Un Passo dal cielo 5 : trama e anticipazioni ottava puntata 31 ottobre ‘La fuga’ : Ottavo appuntamento con Un passo dal cielo 5. La fiction con protagonista Daniele Liotti torna in onda giovedì 31 ottobre alle 21.25 su Rai 1 con l’episodio dal titolo La fuga. Un passo dal cielo 5 ottava puntata, La fuga: anticipazioni del 24 ottobre 2019 L’omicidio di un compagno di carcere di Kroess getta di nuovo ombre sinistre intorno al Maestro. Proprio quando Francesco inizia a comprendere più in profondità Kroess, il ...

“Un Passo dal cielo 5” – Settima puntata di giovedì 24 ottobre 2019 – Anticipazioni e trama. : Un passo dal cielo è la popolare fiction di Raiuno ambientata nelle montagne del Trentino Alto Adige con le strepitose Dolomiti e le cime di Lavaredo. Tre stagioni con protagonista Terence Hill, a cui poi nell’ultima serie trasmessa nel 2017 è subentrato, con altrettanto successo, Daniele Liotti. Questa sera settimo appuntamento con un passo dal […] L'articolo “Un passo dal cielo 5” – Settima puntata di giovedì 24 ottobre 2019 – ...

Un Passo dal cielo 5 : trama e anticipazioni settima puntata 24 ottobre ‘Onora il padre’ : Si intitola Onora il padre l’episodio della settima puntata di Un passo dal cielo 5 che va in onda giovedì 24 ottobre alle 21.25 su Rai 1 con protagonista Daniele Liotti. Un passo dal cielo 5 settima puntata, Onora il padre: anticipazioni del 24 ottobre 2019 Quando Klaus viene accusato dell’omicidio di un antiquario ebreo, Francesco deve affrontare faccia a faccia Bruno Moser per mettere in salvo il ragazzo dalla prigione e dalle ...