Rugby | Top12 2019-2020 | vittorie esterne per Calvisano e Padova

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019) Si sono disputati oggi pomeriggio due anticipi validi per la seconda giornata del Top 12 di, che verrà completata domani: si sono registrate due, ad opera del Petrarca, vittorioso (con tanto di bonus offensivo) per 19-40 contro la Lazio, e del, corsaro in casa de I Medicei per 23-27, con bonus difensivo per gli sconfitti e bonus offensivo per i vincitori. Sia i patavini che i bresciani salgono a quota 10 in graduatoria. Peroni– II giornata Risultati Toscana Aeroporti I Medicei v Kawasaki Robot23-27 (1-5) Lazio1927 v Argos Petrarca19-40 (0-5) HBS Colorno v Moglianodomani Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro domani IM Exchange Viadana v Sitav Lyons domani Lafert San Donà v ValoEmilia domani Classifica: Argos Petrarcae Kawasaki Robot10; Femi-CZ Rovigo*, Mogliano* e Fiamme Oro* ...

FinancialSs : Facebook verso un futuro da broadcaster: acquisito il Peroni TOP12 di rugby #SportIndustry #SportsBiz… - fabiolalli : RT @acimbrico: Alla vigilia della seconda giornata del #PeroniTOP12 abbiamo parlato dell’accordo tra Facebook e @Federugby per il massimo c… - acimbrico : Alla vigilia della seconda giornata del #PeroniTOP12 abbiamo parlato dell’accordo tra Facebook e @Federugby per il… -