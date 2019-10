Piccole imprese | Conte | “Burocrazia toglie il sonno | in arrivo codici per semplificare

Piccole e medie imprese - Sergio Mattarella : “Istituzioni assicurino il loro sviluppo e la loro innovazione con fisco equo e regole semplici” : Il percorso di innovazione e digitalizzazione delle Piccole imprese deve essere accompagnato attraverso una “strategia complessiva” in grado di “assicurare” un ambiente “che favorisca l’imprenditorialità” e “lo sviluppo sostenibile, incluse regole semplici, amministrazioni efficienti ed una fiscalità equa”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla ...

"Cento miliardi di evasione ma il governo punisce solo partite Iva e Piccole imprese" : "Molti di fronte al bivio preferiscono pagare gli stipendi piuttosto che le tasse". Per il vicepresidente di Unimpresa...

Le Piccole e medie imprese investono sempre più nel web marketing : Le piccole e medie imprese italiane tendono ad investire sempre di più sul digital marketing e sul web marketing. Una recente indagine messa a punto da Groupon ha scoperto che il 95% delle imprese del nostro Paese considera le attività di web marketing davvero molto importanti per accrescere il loro business. Sono stati gli ultimi 12 mesi ad avere un ruolo essenziale in questo senso, perché proprio in questo periodo di tempo è aumentato del 24% ...

Cgia le grandi imprese evadono 16 volte in più delle Piccole : A seguito dell'attività di accertamento svolta lo scorso anno sulle attività economiche, emerge come la maggiore imposta accertata da Agenzia Entrate

Grandi imprese? Grandi evasori. Le cifrei che assolvono le Piccole : L'entità dell'evasione fiscale contestata alle Grandi imprese nel 2018 è stata 16 volte superiore a quella delle piccole aziende e dei lavoratori autonomi (nel 2017 era stata pari a 18). Lo rileva la Cgia di Mestre: dall'attività di accertamento svolta dall'Agenzia delle Entrate lo... Segui su affaritaliani.it

Nuova app FordPass Pro per clienti business delle Piccole imprese : Ford ha lanciato l’app FordPass Pro dedicata ai clienti dei veicoli commerciali e delle piccole flotte per supportarli nella gestione dei loro veicoli affinché siano sempre connessi, sicuri ed efficienti. FordPass Pro è una Nuova app sviluppata per coloro che utilizzano vetture e veicoli commerciali come strumento di lavoro, e per i quali la perfetta […] L'articolo Nuova app FordPass Pro per clienti business delle piccole imprese sembra ...

Opere pubbliche e lavoro - le grandi imprese non mangiano le Piccole : lavoro, nel settore delle Opere pubbliche in Italia i grandi non mangiano i piccoli. Lo dicono le cifre dell'Osservatorio Congiunturale dell'Ance

Cinque proposte delle Piccole imprese al governo Pd-M5s per rilanciare l'economia : Uno dei maggiori problemi della nostra economia secondo Paolo Zabeo (Cgia Mestre) è il persistere di forti squilibri...