Atalanta | Gasperini tra i problemi in difesa e Zapata | “Con l’Udinese si potrebbe sentire

Probabili formazioni Atalanta-Udinese : soliti dubbi davanti per Gasperini : Probabili formazioni Atalanta-Udinese – Riprendere il cammino ‘formato campionato’ e dimenticare quello ‘formato Coppa’. Questo il principale obiettivo dell’Atalanta in vista della sfida di domani in casa contro l’Udinese. L’undici di Gasperini, che ha comunque gettato via il gran primo tempo all’Olimpico contro la Lazio di sabato scorso, vuole continuare a dar seguito a quanto di buono ...

Manchester City-Atalanta - Gasperini : “rammaricato per non aver gestito il vantaggio” : “Il risultato e’ pesante ma il rammarico piu’ grande e’ non aver tenuto il vantaggio per piu’ tempo. Abbiamo subito il pareggio a difesa schierata, il rigore successivo era evitabile ma il City e’ una grandissima squadra, sarebbe venuta fuori comunque”. Sono le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta per 5-1 dell’Atalanta sul campo del Manchester City. “In queste partite ...

Manchester City-Atalanta 5-1 - la squadra di Gasperini dura 35 minuti poi Sterling sale in cattedra : le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : Manchester City-Atalanta, commento e pagelle – Si è concluso il terzo match valido per la fase a gironi di Champions League per l’Atalanta, terzo ko per la squadra di Gasperini che per provare a rientrare in corsa per la qualificazione ha bisogno più di un’impresa a partire dalla prossima partita contro il Manchester City. Niente da fare per il club nerazzurro che inizia la partita con grande coraggio e passa ...

Uragano City sull’Atalanta - Aguero e Sterling smontano la Dea : ma per Gasperini non è tutto da buttare : L’Atalanta ne prende cinque dal Manchester City, ma Gasperini può comunque sorridere per l’ottima prima mezz’ora giocata dai suoi giocatori all’Etihad Troppo Manchester City per l’Atalanta, una montagna troppo complicata da scalare per i nerazzurri che, pur lottando, si arrendono 5-1 al cospetto degli uomini di Pep Guardiola. AFP/LaPresse Coraggio e personalità nel primo tempo, nel corso del quale la squadra ...

Manchester City-Atalanta all’intervallo - inizio super per la squadra di Gasperini poi Aguero la ribalta [VIDEO] : Si sta giocando la terza giornata valida per la fase a gironi di Champions League, in campo l’Atalanta che sta vivendo un vero e proprio sogno solo per la presenza della squadra nerazzurro contro un club del calibro del Manchester City. inizio veramente importante per la squadra di Gasperini che passa in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Malinovskyi, poi sale in cattedra il Kun Aguero che ribalta il risultato, il ...

Diretta Manchester City Atalanta/ Streaming video Canale 5 : Gasperini senza Zapata : Diretta Manchester City Atalanta Streaming video Canale 5: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, Champions League girone C.

Manchester City-Atalanta - Champions League : Gasperini sceglie il tridente Gomez-Ilicic-Muriel per sfidare i Citizens : Quella di domani (22 Ottobre alle ore 21.00) sarà una giornata storica per l’Atalanta e per i suoi tifosi che farà visita al Manchester City. I ragazzi di Gasperini avranno l’onore di giocare contro una delle squadre più forti del mondo, in un match valido per la terza giornata della Champions League. I nerazzurri non hanno avuto un buon impatto con la massima competizione europea, viste le due sconfitte in altrettante gare, ...

Guardiola elogia Gasperini : una gioia vedere giocare l'Atalanta : Guardiola elogia Gasperini:"Ho avuto la fortuna di conoscere Gasperini e fare quello che ha fatto l'anno scorso con l'Atalanta"

Champions League - l’Atalanta prepara lo sgambetto al Manchester City. Gasperini : “vogliamo fare qualcosa di bello in Europa” : “I complimenti di Guardiola mi rendono molto orgoglioso visto da chi sono stati fatti. Guardiola ha fatto un gesto che non mi era mai capitato con altri colleghi: il giorno stesso che ero stato esonerato dall’Inter, tramite Manuel Estiarte che conosco dai tempi di Pescara, mi invito’ a stare alcuni giorni con loro a Barcellona, e io me lo ricordero’ per sempre, e ora sono felice di essere qui a giocarmela con ...

Atalanta - Gasperini risponde a tono : “rigori? Nessun attacco a Immobile. Comunicato Lazio demenziale” : Gian Piero Gasperini risponde duramente al Comunicato della Lazio: sulla questione rigori, l’allenatore dell’Atalanta rimane inamovibile La sfida tra Lazio e Atalanta è stata sicuramente la più emozionante dell’ottava giornata di Serie A. I bergamaschi, avanti 0-3, si sono fatti rimontare nella ripresa, anche a causa di due rigori dubbi procurati e trasformati da Ciro Immobile. Nel post gara l’allenatore nerazzurro, ...

Guardiola applica a Gasperini il trattamento Sarri : “Una gioia veder giocare l’Atalanta” : C’è stato un tempo in cui ogni volta che Pep Guardiola incrociava Sarri era tutto un profluvio di complimenti, pacche sulle spalle e occhiolini. E Sarri sorrideva sornione, prima di prenderle in un modo o nell’altro. Ora è il turno di Gasperini, con l’Atalanta che però arriva al match di Champions contro il Manchester City già “sconfitto”: nemmeno un punto finora nel girone C. Ma il copione è lo ...

Inter - Juve e Napoli ripartono dai tre punti (con qualche difficoltà). Atalanta rimontata di tre gol dalla Lazio : Gasperini contro gli arbitri : Le regine della Serie A rispondono (quasi) tutte presente. Con la vittoria dell’Inter in casa del Sassuolo per 3 a 4, la fine del lunch match dell’ottava giornata del campionato consegna una classifica con Juventus ancora in testa, nonostante la sofferta vittoria in casa contro un Bologna gagliardo, i nerazzurri che seguono a un solo punto e l’Atalanta, che getta tra le polemiche la possibilità di strappare tre punti a Roma con ...

Atalanta - Gasperini furioso dopo la rimonta della Lazio : “rigori inesistenti - Immobile si tuffa” : Gasperini furioso dopo la rimonta della Lazio nel secondo tempo, arrivata grazie a due rigori dubbi: l’allenatore dell’Atalanta non le manda a dire nel post gara Uno show nel primo tempo, due rigori e un’amara rimonta nella ripresa. È questa la sintesi della partita a due facce dell’Atalanta, che da 0-3 si è vista rimontare 3-3 dalla Lazio grazie a due rigori dubbi, entrambi trasformati da Ciro Immobile. Nel post ...

Atalanta - Gasperini in conferenza : “Due soluzioni per sopperire all’assenza di Zapata” : “Domani s’inaugura un’altra striscia di impegni sui due fronti. Ripartire subito bene è importante: i nazionali sono tornati a giorni alterni, ma lo spirito è molto forte e siamo pronti”. Parla così in conferenza stampa l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di domani contro la Lazio. “Le soluzioni alla sua assenza di Zapata sono Gomez-Ilicic con Malinovskyi dietro ...