Stanza nello studentato negata a trans. Per il giudice non fu discriminazione

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Stefano Damiano La corte di appello di Trento si è espressa nella causa tra una personagender e una società immobiliarePer la corte di appello di Trento la Toxon spa non commise un atto discriminatorio nei confronti della personagender che si era vista negare unain affitto a Trento in uno.L'interessato aveva avviato una causa legale nei confronti della Toxon ritenendo fossero stati posti in essere atteggiamenti discriminatori nei suoi confronti mentre la società adduceva come motivazione della scelta il fatto che la personagender avrebbe potuto avere postoin qualità di studente o di studente lavoratore mentre, l'interessato, aveva deciso di non iscriversi ad alcun corso di studi dopo un periodo di incertezza.Il giudizio di primo grado aveva condannato la società immobiliare operante nell'area di Trento ...

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Stanza nello studentato negata a trans, i giudici: «Non è stata discriminazione» - Gazzettino : Stanza nello studentato negata a trans, i giudici: «Non è stata discriminazione» - beatandlove : Ho il natale nello stomaco? Non era una scuola di stanza? Non ci sto dietro a questo giovani cantautori italiani #XF13 -