Ragazzo ucciso a Roma | due sospettati sotto interrogatorio

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Sonoper la morte di Luca Sacchi, in stato di fermo, e hanno entrambi 21 anni. Questo quanto fa sapere la polizia sull'omicidio del 24ennemercoledì sera (LA RICOSTRUZIONE). Si tratterebbe di dueni del quartiere di San Basilio, uno con precedenti penali, l'altro incensurato. Gli inquirenti sono al lavoro per capire il movente e ricostruire gli attimi prima della morte del giovane, causata da un colpo di pistola alla testa mentre tentava di difendere la sua fidanzata Anastasia da una rapina (FOTO - LA POLEMICA CONTE-SALVINI). La Procura diprocede per il reato di omicidio volontario.presi grazie a denuncia di un parente Gli inquirenti sono arrivati ai dueattraverso un parente di uno di loro, che si è presentato alle forze dell'ordine temendo che un suo familiare potesse essere implicato ...

matteosalvinimi : #Salvini: una preghiera e un pensiero per LUCA, il ragazzo ucciso a 25 anni per aver DIFESO la sua ragazza da una r… - virginiaraggi : Profondo dolore per la morte di Luca, il ragazzo di 24 anni ucciso per una rapina. Questi criminali vanno arrestati… - fattoquotidiano : Ragazzo ucciso a Roma, il premier Conte contro Salvini: “Miserabile fare speculazioni in campagna elettorale” -